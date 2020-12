Les Bleues pulvérisent le Kazakhstan 12-0

1

Peyraud-Magnin - Périsset, De Almeida, E. Cascarino, Morroni - Geyoro (Clemaron, 61e), Bilbault, Dali - Diani (Mateo, 46e), Katoto (Laurent, 46e), Majri (Baltimore, 46e). Sélectionneuse : Corinne Diacre.



Sandalova - Vlasova, Burova, Aitymova, Demidova - Nurusheva, Turlybekova, Zhumabaikyzy (Perme,62e) - Sadykova (Ismailova, 46e), Karibaeva (Kozhakhmet, 46e), Kirgizbaeva. Sélectionneur : Ivan Azovskiy.

AH

En Bretagne, les Bleues, déjà qualifiées pour l’Euro, recevaient le Kazakhstan pour du beurre et elles se sont régalées en ne faisant qu’une bouchée de leurs adversaires englouties 12-0.Comme prévu, Corinne Diacre fait tourner pour ce dernier match en ne titularisant qu’une Lyonnaise en prévision de la rencontre entre l’OL et la Juventus en C1 : Amel Majri. Et c’est elle qui lance les hostilités, en déposant un centre sur la tête de De Almeida. Le début du festival tricolore, puisque les Bleues empilent ensuite six autres buts avant la demi-heure de jeu, bien aidées par l’incroyable fébrilité des Kazakhes. Diani fait d’abord le break par un centre détourné en lucarne, avant que sa coéquipière du PSG Katoto n’y aille de son doublé. Jalouse, Diani plante une seconde fois dans la foulée en renard au second poteau. Puis à la quantité succède la qualité, avec deux bijoux signés Daliet Périssetqui aggravent le score par deux missiles lointains.Mais les Bleues, ces fainéantes, ne marquent plus jusqu'à la pause. Un scandale. Alors, Corinne Diacre change sa ligne offensive en faisant entrer Mateo, Baltimore et Laurent. Effet immédiat : Cascarino place une tête maligne, au premier poteau. Relancée, la machine à marquer tricolore enchaîne avec un neuvième pion tout sauf anecdotique : celui d'Emelyne Laurent, son premier en bleue, sur un centre de Baltimore, suivi d’un bijou signé Perle Morroni, seule aux vingt mètres. Insolentes de réussite, les Françaises touchent ensuite les poteaux deux fois. Mais sur la deuxième, Baltimore suit bien le coup. Pour finir, Clara Mateo s’offre enfin son premier but pour sa première sélection sur un beau mouvement collectifCovid ou pas, enfin un festival en Bretagne.