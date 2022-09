Foot et théâtre : Magdebourg prend la clé des chants

Le 10 septembre dernier, à l’occasion de l’ouverture de la saison du théâtre de Magdebourg, des supporters du 1. FCM, pensionnaire de 2. Bundesliga, sont montés sur scène pour y interpréter une sélection de chants cultes de leur tribune, en compagnie de quelques musiciens. Un projet initié par le Suisse Julien Chavaz, qui entend montrer que les deux mondes ont, malgré les apparences, beaucoup de choses à se raconter.

Vidéo

D’une scène à l’autre

Venez comme vous êtes

Vidéo

Par Julien Duez

Photos : Nilz Böhme.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les voilà qui sortent un à un de la grande porte du Theater Magdeburg, telles des vedettes des planches, saluant d’un geste de la main la petite foule massée sur le parvis de l’édifice. Toutes et tous portent leur maillot bleu et blanc sur le dos, mais que l’on ne s’y trompe pas : la rencontre entre le FC Magdebourg et Greuther Fürth n’est prévue que le lendemain après-midi. Il n’empêche : au vu du départ catastrophique du récent promu en D2 allemande (seulement quatre points pris avant la huitième journée), un peu de soutien en dehors du Heinz-Krügel-Stadion ne sera pas de refus. Pendant trois sessions de vingt minutes chacune, les voici qui entonnent à pleins poumons les hymnes qui rythment habituellement les matchs de leur club de cœur, le seul à avoir remporté une Coupe d’Europe du temps de la RDA. C’était en 1974, lorsque Magdebourg avait triomphé face à l’AC Milan au Kuip de Rotterdam en finale de la C2. Depuis la réunification allemande, l’écurie de Saxe-Anhalt a connu des fortunes diverses dans les divisions inférieures, mais son aura n’a jamais disparu auprès des locaux., pose Julien Chavaz, intendant général du théâtre local depuis cet été.Originaire de Fribourg, ce jeune quadra a très vite voulu jeter un pont entre deux institutions de sa nouvelle ville :, analyse-t-il.Pour Chavaz, déménager de Fribourg à Magdebourg équivaudrait presque. Et surtout, l’homme y a trouvé une occasion de mettre en place un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps : faire sortir des chants de supporters de leur théâtre habituel : le stade.L’idée en soi n’est pas complètement nouvelle. Julien Chavaz en avait expérimenté les prémices il y a quelques années, dans le cadre d’un petit festival d’art contemporain :Cet effet cathédrale, Chavaz l’a exploité à travers des chanteurs d’opéra, recrutés pour interpréter des chants de supporters du Hockey Club Fribourg-Gottéron :À Magdebourg, l’intendant a ainsi mis en scène le projet inverse, mais en suivant la même logique :Pour la partie technique, il faut se tourner vers Martin Wagner. Bien que né à Dresde, l’homme a remonté l’Elbe pour poser ses valises à Magdebourg en 2006. Aujourd’hui âgé de 52 ans, il occupe le poste de chef de chœur. Après avoir rencontré des représentants des supporters du FCM au conseil d’administration il y a quelques mois, Martin a réussi à convaincre une cinquantaine de fans de se lancer dans l’aventure, en enchaînant les répétitions pendant l’été :Entre deux fredonnements de chants qui rappellent les grandes heures de l’histoire du FCM ou se résument simplement à quelques formules d’encouragements classiques, Martin admet qu’il lui est difficile d’en sortir un du lot.C’est ainsi qu’en écoutant le résultat final, on note un certain nombre de marqueurs temporels indiquant l’époque à laquelle un chant a été créé, tant par rapport à la mélodie qui l’accompagne (celle-ci pouvant aller dede Rod Stewart àde Beethoven) que dans la rythmique, qui oscille entre le rock et une atmosphère plus solennelle., conclut Martin."Non, ce chant-là, on le chante beaucoup plus bas"La représentation, elle, a été un franc succès. Accompagnés de quelques musiciens - comme une autre manière de réinventer le chant de supporters -, les participants ont mis le feu au parvis de l’opéra. Un choix de lieu complètement assumé par Julien Chavaz :Cela suffira-t-il à les voir dans les travées du Heinz-Krügel-Stadion ? En tout cas, Julien Chavaz a de la suite dans les idées :Pour l’anecdote, au lendemain de la représentation, Magdebourg a gagné 2-1 face à Greuther Fürth. Le théâtre des rêves serait-il finalement un concept universel ?