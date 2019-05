On est allé à l'exposition Foot et monde arabe

Depuis le 10 avril et jusqu'au 21 juillet, une exposition consacrée au football se tient à l'Institut du monde arabe, divisée en onze chapitres et thèmes principaux. Voilà qui valait la peine de faire un détour, afin de jeter un œil sur la première exhibition consacrée au sport roi de l'histoire de l'IMA.

L'affiche de l'exposition a de la gueule. Larbi Benbarek tourbillonne et on a envie d'accompagner son geste, de suivre la trajectoire de son tir vers la cage adverse. Ça tombe bien, c'est avec le footballeur franco-marocain que s'ouvre la rétrospective, dontest partenaire et qui se tient actuellement à l'Institut du monde arabe (IMA). Un type dont Pelé aurait dit un jour : «» L'ancien joueur de l'Atlético de Madrid et de Marseille, souvent considéré comme la première grande star du football arabe, sera donc le point de départ du voyage proposé par l'IMA. «, confie la commissaire d'exposition Aurélie Clemente-Ruiz.Rapidement, néanmoins, la seule dimension sportive n'est plus au centre de l'exposition : le FLN, son équipe de football et Rachid Mekhloufi se voient vite consacré un mur entier, parsemé de coupures de presse, de vidéos, de témoignages. Mi-avril 1958, de nombreux footballeurs algériens quittent la France pour évoluer avec le onze de l'indépendance. Dès la fin des années 1950, le football se politise dans le monde arabe, une caractéristique qui l’imprègne encore fortement aujourd’hui et qui se greffe à la majorité des sujets du parcours balisé par l'IMA : «, reprend Aurélie Clemente-Ruiz.Le ton de l'exposition est donné, à chacun de jongler comme il l'entend entre les thématiques plus grand public, comme celles consacrées au foot en Palestine ou à la Coupe du monde 2022 au Qatar, et d'autres, plus pointues, qui attraperont l’œil et la curiosité des visiteurs plus avertis. Onze grands sujets divisent ainsi la rétrospective. Parmi eux, on pourra notamment découvrir le Nejmeh SC, ce club libanais qui parvient à fédérer au-delà des religions de chacun, dans un pays déchiré par les guerres confessionnelles opposant chrétiens et musulmans chiites et sunnites. Ou encore comprendre l'importance du développement du football féminin en Jordanie, devenu un vecteur d'émancipation inédit au sein d'un monde arabe où le ballon rond reste encore quasi exclusivement réservé aux hommes. «, déroule Aurélie Clemente-Ruiz.Cerné de maillots de sélections et de clubs arabes – dont une bonne partie sont empruntés à la collection Louis Nicollin –, on peut aussi tendre l'oreille pour écouter les chants emblématiques de supporters algériens, comme, qui vise notamment à défier le pouvoir du clan Bouteflika. Ou encore se repasser en boucle le but de Rabah Madjer en finale de C1 face au Bayern en 1987, avec commentaires d'époque à l'appui : en bref, c'est sensoriel, immersif et c'est plutôt chouette. On regrette seulement le trop peu de textes qui accompagnent certaines photos et objets de collection, qui auraient permis d'enrichir le tout de précieux éléments contextuels supplémentaires. Mais l'exposition a fait le choix d'assumer jusqu'au bout ce parti pris visuel, à l'image des grilles qui cerclent la salle réservée aux ultras du monde arabe, donnant l'illusion savoureuse de se retrouver en parcage avec les supporters.Une section qui revient évidemment sur l'implication des ultras des clubs algériens, tunisiens et égyptiens dans le soulèvement des printemps arabes et qui se concentre aussi plus spécifiquement sur le derby du Caire, entre Al Ahly et Zamalek. Un choix mûrement réfléchi : «, explique Aurélie Clemente-Ruiz.Après avoir slalomé entre les différentes salles, ne reste qu'un dernier crochet à effectuer avant d'emprunter la sortie : composer son onze de légende à partir d’un panel d’entraîneurs, de joueurs et joueuses du monde arabe, historiques ou actuels. L'équipe type des visiteurs aligne notamment une doublette d'attaque Madjer-Mohamed Salah du plus bel effet, même si on peut aussi préférer opter pour un tandem Hossam Hassan - Rachid Mekhloufi, plus nostalgique. La dernière note interactive d'une exposition qui permet de picorer un peu de savoir, de découvrir quelques moments d'histoire et de s'immerger dans le football d'une zone géographique qui, peut-être plus que partout ailleurs, mêle considérations sportives, politiques, sociales et culturelles.