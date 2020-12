Foire d'empoigne sans vainqueur entre le Bayern et Leipzig

Il faisait un froid de canard, mais le topspiel entre le Bayern et Leipzig a réchauffé les cœurs ce samedi. Avec des attaques à la fête, Roten Bullen et Rekordmeister n'ont pas réussi à se départager, et c'est tant mieux pour le Bayern, qui garde son trône et son dauphin à deux unités de distance.

Joli cadeau, ce Musiala

Boateng et Süle aux abois, Müller aboie

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Boateng (84e, Richards), Süle, Alaba - Martínez (25e, Musiala), Goretzka - Sané (69e, Gnabry), Müller, Coman (84e, Costa) - Lewandowski. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.

Leipzig (4-3-3) : Gulácsi - Mukiele (72e, Olmo), Konaté, Upamecano, Angeliño - Haidara, Sabitzer (72e, Kampl), Adams - Kluivert, Forsberg (62e, Poulsen), Nkunku. Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Un feu d'artifice dans une sombre soirée d'hiver. C'est ce qu'ont offert le Bayern et Leipzig à l'occasion de leur clash au sommet samedi soir. Alors que Leipzig avait préparé les festivités à l'avance pour ouvrir le bal avec Christopher Nkunku en cavalier principal, lea eu besoin d'une petite étincelle pour lancer ses célébrations. Et elle est venue d'un mineur de 17 ans qui n'était pas présent sur la liste des invités au départ : Jamal Musiala. Entré peu avant la demi-heure de jeu, le jeune anglais a réveillé un Bayern apathique pour lui offrir les commandes de la soirée, avant que Leipzig se retrouve une seconde jeunesse. Finalement, tout le monde se quitte avec le sourire et le sentiment d'avoir contribué à un joli spectacle (3-3).Au moment de la pesée, il n'y a pas photo : la balance n'est pas loin d'exploser côté Leipzig, qui passe par tous les états en C1 tout en maintenant le rythme en BuLi, alors que ce Bayern pépère en Europe a pu balancer son équipe B contre l'Atlético cette semaine. Pourtant, dès l'entame de ce, ce sont lesqui semblent revenir d'un Ironman et lesqui fument des naseaux. Dès la 2minute, Sabitzer croit ouvrir le score sur corner, mais heurte la transversale de Neuer. Fringant, le RB laisse le Bayern pantoufler avec le cuir pour sauter du lit à la moindre occasion. Et se lève du bon pied dix-neuf minutes après le réveil, profitant d'une sieste collective du Bayern en contre-attaque pour lancer Nkunku, qui n'a plus qu'à dribbler un aventureux Neuer et conclure dans les filets délaissésAlors que le Bayern pense aller de Charybde en Schylla lorsque Martínez se blesse (25), c'est au contraire l'événement qui va le tirer de sa léthargie. Le frétillant Musiala (17 ans) amène avec lui tout ce qui manquait au: du dynamisme, du mouvement et de la vitesse dans les transmissions. Cinq minutes : c'est plus que leanglais n'en a besoin pour égaliser d'une frappe qui coche toutes les cases de beauté et d'efficacité. On le retrouve également à l'origine du deuxième but de Müller, dernier étage d'une fusée qui a pris le RB de court (2-1, 34). Mais les Saxons, loin de se laisser abattre, reprennent la recette de leur succès en attirant le Bayern dans leur camp, avant de transmettre le ballon devant en un éclair. Kluivert en profite pour ramener tout ce beau monde à égalité avant la mi-tempsEt Leipzig ne s'arrête pas en si bon chemin après les 15 minutes de mi-temps passées à grelotter. Cueilli à froid, le Bayern de Boateng et Süle, incroyables de passivité et de distance entre eux, ne peut qu'assister au somptueux centre d'Angelino pour la tête de Forbserg. Lesont les mines bleues, et pas grand-monde n'arrive à les réchauffer. Sauf l'inévitable Müller, évidemment, bien présent dans la surface pour placer sa tête sur une offrande de Coman. La troisième de la soirée pour lefrançais, père Noël avant l'heure d'un Bayern qui n'attendait pas de quatrième cadeau : ce match nul éblouissant lui suffit pour conserver son trône.