Fly Emirates et le PSG, c'est fini

C'est une page longue de 14 ans qui se tourne.Fly Emirates ne sera plus le sponsor maillot du Paris Saint-Germain à partir du 1juillet 2019 selon. La compagnie aérienne de Dubaï était présente sur la tunique rouge et bleue depuis 2005 et avait succédé à Thomson. Elle versait 25 à 30 M€ par an au club francilien ces dernières saisons. Après une phase de négociations exclusives entre les deux partenaires, Emirates n'a pas souhaité répondre favorablement aux demandes des dirigeants parisiens. Le président, Nasser Al-Khelaïfi, souhaitait en effet 80 M€ annuels.Des pistes ont été lancées pour trouver un nouveau partenaire. Une entreprise asiatique dans l'assurance ou l'électronique pourrait se positionner. L'éventualité de la compagnie aérienne Qatar Airways pourrait être rapidement rejetée par les responsables parisiens en raison de l'évident risque de conflit d'intérêt entre le club et l'actionnaire, ce qui mettrait d'autant plus les experts du fair-play financier en alerte.Au PSG de voler de ses propres ailes à présent.