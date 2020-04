« À New York, on n’entend plus que les sirènes des ambulances »

Passé par les équipes de jeunes de Paris et de Monaco, Florian Valot défend depuis 2016 les couleurs des New York Red Bulls. Entre une séance de sport matinale et un Facetime de groupe organisé par son club, le natif de Pau livre son regard sur la situation dans la Big Apple, la gestion du Covid 19 au pays de Donald Trump et délivre ses conseils lectures pour affronter le confinement.

Propos recueillis par Ken Fernandez

C'est vraiment bizarre. Même si j'ai déménagé en début d'année à Newark, tout près de la Red Bull Arena, c'est impressionnant de voir les images de Time Square désert. Des amis qui vivent à New York me décrivent une ville vide. On n’entend plus que le bruit des sirènes des ambulances et de la police.Elles ne sont pas aussi strictes qu'en France. Ici, on n’a pas d'attestation. C'est juste une demande du gouverneur de rester chez soi, pour protéger la population. Ils ont fermé salles et terrains de sport, mais les pharmacies, les supermarchés, les banques restent ouverts, et les restaurants font encore à livrer ou à emporter. Si on sort trop, on risque seulement un avertissement, mais il n'y pas beaucoup de contrôles.Les rues sont presque vides, les seules personnes que l'on croise vont faire leurs courses ou sont obligées de continuer de travailler, comme dans le secteur du bâtiment. Les gens portent des masques, ont peur de se dire bonjour, on ressent un peu de psychose.C'est un mix de plusieurs facteurs : une ville qui grouille sans cesse, des interactions permanentes avec le monde et, jusqu'aux premières mesures de confinement, les gens qui ont pris le virus à la légère, en continuant à se rassembler dans les parcs.Il n'y avait qu'à regarder ce qui se passait en Italie ou en France pour se rendre compte que le Covid-19 n'est pas une petite grippe. Même s'il a changé de discours ces derniers jours, au début de la crise, Donald Trump a trop privilégié l'économie aux dépens de la santé. Les autorités ont pris leurs mesures au compte-gouttes et pas de manière assez stricte pour stopper la propagation du virus. Et on voit le résultat. Les médias parlent d'un mort toutes les 3 minutes dans l'État de New York, alors que la situation empire. J'ai bien peur que les deux prochaines semaines soient très critiques.J'ai des nouvelles tous les jours de la famille ou d'amis qui travaillent dans le milieu hospitalier à Paris et en Bretagne, donc j'ai vite compris le bordel que pouvait provoquer ce virus. Et que, même si ce n'est pas agréable d'être confinés, c'est essentiel, car la seule chose qui importe est la santé.Il a pris ce qu'on appelle ici un(un tollé). Les médias et les fans l'ont d'abord violemment accusé d'avoir infecté plusieurs joueurs, et en ont fait le coupable de la suspension de la NBA... Pour finalement quelques semaines plus tard le remercier d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Une polémique à l'américaine.Notre dernier match, à Salt Lake (1-1), était le 7 mars, et dès le 11, on a été renvoyés à la maison. La MLS a pris la bonne décision. En réagissant très vite, elle a protégé les joueurs, et contrairement aux autres sports américains, un seul joueur a été testé positif.Je suis tout seul avec mon chien, et ça m'arrange de devoir le sortir, car j'ai un peu de mal à rester chez moi toute la journée. Je me lève vers 7h, vais le promener, puis je fais un footing, un peu de musculation, du yoga... Et entre tout ça, j'essaie d'éviter les jeux vidéo et Netflix, donc je lis pas mal. Je viens de finir, l'histoire très « sympa » d'un couple de juifs autrichiens qui fuient les nazis et atterrissent en République dominicaine. Je vais commencer un livre sur le Barça,, et j'ai encore l'intégrale desà lire, donc j'ai de quoi faire.Tous les joueurs sont confinés dans le New Jersey ou à New York, car la Ligue a interdit aux étrangers de rentrer dans leurs pays et aux Américains de prendre l'avion. On fait des séances de cardio tous ensemble en visioconférence, et sinon, le club organise chaque semaine des Facetime de groupe, à deux, trois joueurs pour qu'on puisse prendre des nouvelles.Je me sens bien physiquement, prêt mentalement, donc j'aurais vraiment voulu enchaîner. Après deux saisons sans beaucoup jouer, il me manque de la compétition, jouer des matchs, gagner. Mais il faut être patient, car la date de reprise des entraînements est sans cesse repoussée. La seule chose certaine, c'est qu'on n'échappera pas à une nouvelle préparation physique.