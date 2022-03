Florian Thauvin embrase le Clásico de Monterrey avec un bijou

Un Clasico de Monterrey ciel et blanc : Les Tigres ont remporté le 127e Clásico regio face à Monterrey 2-0, avec deux but des anciens-marseillais Gignac et Thauvin. D'abord cette belle frappe de Dédé (1-0,69') :pic.twitter.com/sj4YrttReP — Diego Tonatiuh (@diegotonatiuh) March 20, 2022

Un week-end comme un autre à Monterrey. Une semaine après s'être essuyé les crampons sur León , les Tigres UANL ont empoché, dans la nuit de samedi à dimanche, le 127Clásico Regiomontano face à leur rival du CF Monterrey (2-0), pour consolider leur seconde place du tournoi de clôture de Liga MX, l'élite du football mexicain. Et comme il est de coutume, André-Pierre Gignac et Florian Thauvin ont enfilé les perles.Si l'ouverture du score limpide et puissante d'APG vaut son pesant d'or (69), « Flotov » a illuminé la rencontre en lobant de manière instinctive le portier des, Esteban Andrada, qui avait anticipé un ballon dans la boîte. Excentré, l'ancien Marseillais l'est resté tout autant pour célébrer, maillot tendu en main, avec lesdes Tigres.De là à dire que Lionel Messi a quitté la Catalogne pour le Mexique en opérant une réincarnation et que c'est son cousin qui joue au Parc, il n'y a qu'un pas.