Maurice, les yeux sur le jeu

Après avoir respecté deux mois de préavis pour quitter l'OL, Florian Maurice peut désormais ajouter une nouvelle ligne à son CV : l'ancien attaquant est officiellement le nouveau directeur technique du Stade rennais. Et à en croire la réputation du bonhomme dans le milieu, il pourrait s'agir d'une bonne pioche pour le club breton.

Passion et boulimie

« Le nombre de matchs qu’il allait voir chaque saison en se déplaçant à droite ou à gauche, c’est incroyable. Quand j’allais le voir dans son bureau, il était devant un match. Et quand il est dans l’avion, il en regarde un ou deux sur sa tablette. »

« L'arrivée de Juninho lui a fait perdre du pouvoir »

« Je ne sais pas si on se rend compte du boulot qu’il abattait à Lyon, le club va ressentir un grand vide. »

À Rennes, un trio gagnant ?

Par Clément Gavard

Tous propos recueillis par CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est la fin d’un secret de polichinelle, trahi depuis bien longtemps par Jean-Michel Aulas. Comme annoncé par le président lyonnais mi-avril , Florian Maurice a décidé de couper le cordon pour enfiler le costume de directeur technique du Stade rennais. La fin amère d’une décennie passée au sein de la cellule de recrutement du club rhodanien, alors que le boss de l’OL s’attendait à voir son poulain continuer son chemin, plutôt que chez un éventuel concurrent au classement. Résultat, les dirigeants rennais comme l’ancien international français ont dû faire preuve de patience avant d’ajouter officiellement son nom à l’organigramme, la faute au traditionnel préavis à respecter pour quitter un CDI et au côté procédurier de JMA., confirme un agent ayant bossé avec les Gones ces dernières années. En actant son arrivée, le SRFC pose la dernière pierre de sa restructuration post-Olivier Létang et permet à Maurice de s’offrir un nouveau défi : se montrer à la hauteur de sa réputation et aider à la construction d’un effectif capable de faire découvrir la Ligue des champions au club breton.Une réputation, c’est justement ce qu’a pu se construire l’ancien joueur de 46 ans ces dix dernières années. Pour Florian Maurice, la petite mort du footballeur ressemble plutôt à une nouvelle vie. Au moment de raccrocher les crampons en 2005, l’attaquant n’a pas l’intention de s’éloigner longtemps du ballon rond, mais souhaite prendre son temps pour apprendre les bases de son futur métier. D’abord consultant pour la chaîne officielle de l’OL, il observe, il écoute et il prépare déjà le terrain pour la suite., se souvient Gérard Bonneau, alors responsable de la cellule de recrutement des jeunes à Lyon."Mais tu ne veux pas devenir entraîneur, toi ?"En 2009, il rejoint l’équipe de recrutement des Gones à la demande de Rémi Garde – qui n’a pas voulu s’exprimer sur le sujet –, bien installé au club et futur entraîneur des professionnels. Dans l’ombre, Maurice peut enfin se mettre au boulot.Discret, mais ambitieux, il s’impose rapidement comme une valeur sûre dans dans le milieu.Une histoire de profil et de travail, d’après Gérard Bonneau :Gros bosseur, Maurice détonne dans le paysage footballistique hexagonal dans lequel, selon un agent français. Surtout, il ne reste pas scotché à son bureau : il se déplace beaucoup, avale des rencontres par dizaines pour dénicher les meilleures pépites et renforcer l’effectif lyonnais., assure Bonneau.Du pain béni pour l’OL et sa nouvelle stratégie.Au moment de citer les plus belles réussites de son– il était son entraîneur en sport-études quand il avait 11 ans –, Gérard Bonneau pense bien sûr à Memphis Depay, Tanguy Ndombele ou Ferland Mendy., rembobine celui qui aura passé deux ans à ses côtés (2017-2019) avant de quitter Lyon. Son bilan, tout le monde le connaît : plusieurs jolis coups et quelques échecs. En revanche, sa méthode de travail est plus confidentielle. À quoi ressemble une cellule de recrutement dirigée par Florian Maurice ? Un peu comme Luis Campos, dont le réseau est sans doute beaucoup plus étendu, le Français aime s’entourer d’hommes de confiance et avancer en petit comité., explique Bonneau.Un fonctionnement qu’il devrait rapidement transposer en Bretagne.Au-delà du simple travail de recruteur, Maurice était aussi écouté par les coachs lyonnais (Garde et Genesio en tête), avait gagné la confiance de Jean-Michel Aulas et participait activement aux discussions avec les dirigeants du club rhodanien., témoigne un agent préférant rester anonyme.Mais pourquoi quitter le navire ? Le principal intéressé ne s’est pas encore exprimé le sujet, mais il faut probablement se pencher sur les évènements de l’été dernier pour comprendre son raisonnement : courtisé par Tottenham, Maurice aura vu Juninho faire son retour à Lyon pour occuper le poste de directeur sportif et empiéter sur ses prérogatives. Et si les rapports entre les deux hommes étaient a priori cordiaux, la séparation semblait inéluctable., estime l’agent d’un joueur lyonnais. Gérard Bonneau, lui, s’interroge :Les dirigeants rennais ne se sont pas fait prier pour saisir l’opportunité. Après avoir sondé quelques noms, celui de Maurice s’est rapidement imposé comme une évidence, et l’affaire était déjà bouclée au mois de mars, selon nos informations. De quoi permettre au nouveau triumvirat décisionnaire composé de Nicolas Holveck (48 ans), Julien Stéphan (39 ans) et donc Florian Maurice (46 ans) de prendre ses marques et cibler les besoins de l'effectif rennais pour le prochain mercato estival. En pleine restructuration institutionnelle, le SRFC a aussi pu lui offrir ce que l'OL avait préféré proposer à Juninho : un poste de directeur technique (ou sportif, comme on dit)., développe Bonneau.Avant de conclure par un ultime commentaire positif :Le Stade rennais n'a pas besoin de se projeter aussi loin, les prochaines semaines et le mercato à venir seront des premiers révélateurs pour juger leur nouvelle recrue. Maurice, lui, n'a pas attendu la fin de son préavis pour se mettre au boulot. Il faut dire qu'il a une réputation à tenir.