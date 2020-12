Florentino Pérez, un président ne devrait pas dire ça...

Ce dimanche, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a plaidé entre les lignes pour la création d'une Superligue européenne, en avançant que « tout le monde réclame une réforme du paysage footballistique mondial... Il y a une saturation et les fans, qui sont les plus importants, souffrent... » Une instrumentalisation des supporters au service d'un projet élitiste et inégalitaire, qui ne doit pas être passée sous silence.





« La réforme du football ne doit pas attendre. Nous devons changer. Les grands joueurs européens ont des millions de fans et nous ne devons pas leur tourner le dos. »

De l'argent à gagner et des oreilles bouchées

Par Adrien Candau

Malgré son grand final bâclé, dont l'écriture ne vole pas forcément plus haut qu'un épisode d'une série d'AB productions,fut longtemps un formidable spectacle, riche en enseignements. Dans l'épisode 6 de la saison 3 dud'HBO, PetyrBaelish, un personnage superbement vicelard, est l'auteur d'une des tirades les plus célèbres de l'illustre série de(...)Florentino Pérez, lui, n'a rien d'un grand seigneur qui ourdit des complots et machinations depuis Port-Real, mais cela ne l'empêche pas de trimbaler avec lui un opportunisme et un machiavélisme qui ne feraient pas tache en terre de Westeros.En pleine crise du coronavirus, le président du Real a tiré parti de l'incertitude ambiante pour célébrer, sans la nommer, l'idée de création d'une Superligue européenne , déclarait-il dimanche, lors de l'assemblée générale annuelle du Real.Avant d'ajouter :Une tirade qui pourrait faire tiquer jusqu'aule plus fanatisé de la Maison-Blanche.Outre l'idée - pas franchement classieuse - d'instrumentaliser la Covid-19 pour accélérer la création du projet de Superligue européenne, le grand manitou madrilène a le toupet de greffer la soi-disantdes supporters à son argumentaire. Ces supporters invoqués, c'est la force du nombre, que prétend avoir Pérez avec lui. Ils sont la base qui soutient cette phrase, énoncée fallacieusement comme une évidence :Tout le monde, vraiment ? Florentino Pérez a-t-il seulement sondé les supporters du Real Madrid, pour savoir si la majorité d'entre eux étaient favorables à l'émergence d'un super championnat continental ? A-t-il mené une enquête sur le ressenti des supporters des clubs des championnats européens, quant à la potentielle création de cette nouvelle compétition ? Non, évidemment. Florentino Pérez, en capitaine d'entreprise, a le droit de prêcher pour sa paroisse. En ces temps de vaches maigres provoqués par le virus, on peut comprendre, d'un point de vue purement économique, qu'il fasse la publicité de cette Superligue, dont on nous rebat les oreilles année après année.Il est beaucoup moins admissible de le voir parler au nom des supporters de clubs, pour vendre une réforme qui creusera les disparités, au sein d'un foot continental déjà scandaleusement élitiste. Le projet de Superligue est, de fait, massivement controversé. Tout particulièrement auprès de ceux qui, avec les joueurs, sont l'essence même du football : ceux qui le regardent et le supportent. Il serait bon que Florentino Pérez s'en souvienne, avant de prétendre se faire l'écho des desiderata des supporters, qu'il n'a peut-être de toute façon plus vraiment envie d'écouter. Mais à une époque où les stades sonnent vides, il est sans doute encore plus facile d'ignorer la désapprobation des masses, pour entendre seulement sa petite voix intérieure. Après tout, un bon entrepreneur, comme Florentino Pérez, sait toujours reconnaître une affaire qui marche. Une affaire, la Superligue, qui semble tristement déterminée à prendre une forme concrète, dans les années à venir.