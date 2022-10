Florent Ghisolfi va quitter Lens pour devenir le directeur sportif de Nice

BG

Le cambriolage de la saison.Auteur d’un début de saison décevant (nouvelle défaite, face aux Parisiens ce samedi) , et secoué par les rumeurs persistantes d'un prochain départ de Lucien Favre, le navire niçois a bien besoin d’un peu de calme. Et de compétences. Dans cette optique, les Aiglons sont sur le point de frapper un grand coup en obtenant l'arrivée de Florent Ghisolfi comme nouveau directeur sportif, selonÀ 37 ans, l'ancien milieu bastiais est notamment la tête pensante derrière l’excellent projet du RC Lens. Un club redevenu ambitieux, actuellement quatrième de Ligue 1, avec un jeu collectif aussi efficace qu’agréable à regarder, et des recrutements toujours savamment pensés. Pour Ghisolfi, redresser le club niçois s’annonce comme un nouveau défi, aux allures de véritable chantier. Le quotidien précise que le nouveau directeur sportif des Aiglons aura comme principale mission de remettre dans le sens de la marche les cellules de recrutement et de la performance, et de créer un véritable état d'esprit autour de l'équipe niçoise. Le club nordiste a de son côté annoncé la tenue d'une conférence de presse avec Arnaud Pouille, le directeur général, et Ghisolfi.La voilà la première défaite de la saison pour Lens.