Flavio Becca : « Je n’ai peur de rien, même pas du diable. Alors le Milan AC... »

Premier club luxembourgeois à accéder à la phase de poules d'une compétition européenne, le F91 Dudelange doit en grande partie cette réussite à Flavio Becca (56 ans), mécène du club depuis 1998. Un homme qui parle rarement mais jamais pour rien dire. Autant dire qu'avant de recevoir le Milan AC, ce soir au stade Josy-Barthel de Luxembourg (21h), ce supporter de l'Inter Milan a deux-trois bricoles à raconter.

53

Dudelange AC Milan Groupe F Ligue Europa

« Les gens n’arrêtent pas de m’appeler parce qu’ils veulent des tickets. Mais je ne suis pas imprimeur, moi ! »

« Mon oncle, Angelo Simontacchi, a été vice-président de l’ Inter sous la présidence d’Ernesto Pellegrini »

« Je ne veux pas paraître arrogant mais pour gagner le championnat du Luxembourg , le F91 n’a pas forcément besoin de coach »

« Heureusement que je ne suis pas à l’ Inter Milan parce que Spalletti, je l’aurais foutu dehors ! »

« À Varsovie, j’ai attrapé par la cravate un émissaire de l’UEFA qui voulait m’empêcher d’entrer parce que je n’avais pas le bon pass. »

« Le jour où j'arrête, le football luxembourgeois va s’effondrer »

Propos recueillis par Matthieu Pécot, à Howald

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout le monde le sait au Luxembourg : Flavio Becca et Gérard Lopez ne sont pas les meilleurs amis du monde. «» La faute à des querelles de business qui ont autant coûté d'énergie aux deux hommes qu'ils n'ont mis de passion dans les bistrots et les journaux du Grand-Duché. Pour autant, ce mardi 18 septembre, lorsque le mécène du F91 Dudelange reçoit dans son majestueux bureau situé à Howald, à deux pas du coeur de la capitale, il suffit d'avoir deux yeux pour le constater : à l'étage en-dessous se trouvent les bureaux de Genii Capital, la société avec laquelle Gérard Lopez a fait fortune. Mais à l'heure d'affronter le Milan AC, l'homme d'affaires a trop d'actualité pour consacrer du temps à cracher sur son rival. Il faut dire que l'été a été fructueux. Non seulement son F91 a fait des merveilles en éliminant notamment le Legia Varsovie et le CFR Cluj , mais en plus, Becca a épongé les dettes de l'Excelsior Virton (D3 belge), pour qui il a de grandes ambitions. Libérez la bête !Bien. Aujourd’hui et les jours d’avant étaient des journées comme toutes les autres. Sauf que les gens n’arrêtent pas de m’appeler parce qu’ils veulent des tickets. Mais je ne suis pas imprimeur, moi !Moi, je n’interviens que s’il y a un vrai problème. Par exemple, je me suis occupé du, pour le standing de l’événement. Si tu vas à Milan ou à truc, tu es reçu comme un roi. Il ne faut pas qu’on passe pour des clochards quand même.Non non, il faut qu’ils s’entraînent et soient bien en forme. J’ai peur qu’ils soient trop lourds. Et puis là-bas, on mange bien. De la bonne nourriture italienne... Ce que je préfère, c’est le tiramisu de bacalhau.Dès qu’on a éliminé Cluj , j’ai dit que je serais très content qu’on rencontre une équipe italienne et qu’en tant que supporter de l’ Inter , ça me ferait plaisir qu’on tire le Milan AC.Ma famille est originaire de Pérouse, mais on supporte l’ Inter . Mon père a toujours supporté le Grande Torino jusqu’au jour où l’avion s’est crashé... Il a changé d’équipe et est passé à l’ Inter . Il faut aussi savoir que mon oncle, Angelo Simontacchi, a été vice-président de l’Inter sous la présidence d’Ernesto Pellegrini ().Mais vous vouliez que j’aille où, de toute façon ? Mes parents étaient de Dudelange et puis la Jeunesse Esch avait déjà gagné tous les titres. C’était plus excitant d’aller à un endroit où l’histoire n’existait pas encore. Moi, j’aime les défis et aussi quand c’est serré. C’est pour ça que je suis entré en Moto3, parce que c’est un championnat très serré. C’est pour ça aussi que je me suis lancé dans le cyclisme, pour montrer aux gens comment ça se passe. Quand tu commences un projet comme ça, tu te mets des objectifs. Sinon, ça sert à quoi ? Il faut avoir une vision, s’impliquer dedans. C’est comme ça que je vois les choses et grâce à ça que je sors de tous mes projets sportifs la tête haute et en ayant gagné ce qu’il y a à gagner.Toutes ces dernières années, on n’était pas si loin ! Mais en tant que club luxembourgeois, l’arbitrage nous a rarement été favorable. Et il y a d’autres éléments concrets qui nous handicapent. La réalité, quand tu es un club luxembourgeois, c’est que tu joues dans un stade qui est dans un tel état que tu dois commencer tes matches à 17h30 parce que si jamais tu dois jouer des prolongations, l’éclairage n’est pas assez fort. C’est une réalité qui fait que tu te retrouves aussi à jouer la plupart des matchs retour à l’extérieur. Voilà comment ça se passe tous les ans pour les clubs luxembourgeois lors des premiers tours.Ce n’est pas pour me vanter mais avec les 20-25 joueurs qu’on a, il suffirait d’avoir un championnat national avec beaucoup plus de qualité pour être compétitif à un tel niveau international.Le recrutement a été bon. Et sans vouloir critiquer nos anciens entraîneurs, la façon de travailler de Dino Toppmöller est quand même plus rigoureuse et professionnelle que celle de ses prédécesseurs.Dino a la tête dure. Son père () peut bien essayer de lui dire quelque chose, il ne bougera pas d’un millimètre. Il ferait mieux de rester encore avec nous au moins une saison. Avec lui, c’est la première fois de ma vie que je protège un coach. Et vous savez que je n’ai jamais eu peur de mettre un entraîneur dehors ! La saison passée, lors de la phase aller, alors qu’on jouait mal, je suis entré dans le vestiaire et j’ai dit aux joueurs «» On voyait qu’ils n’avaient pas l’envie. Or ces dernières années, à chaque fois que le F91 a perdu le titre, c’était par pure nonchalance. Mais attention, Toppmöller, il n’a pas très bien fait son travail non plus : ce n’est pas normal de gagner deux titres au goal-average. Vous ne me connaissez peut-être pas totalement, mais je dis ce que je pense, toujours, même si ça déplaît. Vous savez... Parfois, vous me prenez pour un... Vous ne me connaissez peut-être pas. Moi, je suis un type droit.Je ne veux pas paraître arrogant mais pour gagner le championnat du Luxembourg , le F91 n’a pas forcément besoin de coach. Si j’ai viré ces entraîneurs, c’est parce que j'ai vu qu’il y avait des soucis : des entraîneurs qui faisaient des préférences, qui n’étaient pas toujours loyaux envers les joueurs... Et puis quand je vais au stade, je veux m’amuser, pas m’ennuyer. Moi, ce que j’aime, c’est 1, 2, 3, 4-0 tac tac et c’est réglé.Heureusement que je ne suis pas à l’ Inter Milan parce que Spalletti, je l’aurais foutu dehors ! Je ne réfléchis même pas une seconde et ça coûte ce que ça coûte.Il s’effondrait comme un sanglier au moindre contact... Non, c’est encore trop tôt physiquement, même s’il a déjà fait des progrès gigantesques. Et puis j’ai un grand respect pour lui : contrairement à beaucoup d’autres jeunes Luxembourgeois qui se sont assis à cette table et ont eu peur de ne pas jouer, lui a eu le courage de signer, d’attendre son heure. Et aujourd’hui, c’est en train de payer.Parce qu’on fait appel à moi ! Ah le coaching mental, j’aime énormément ça. Et les athlètes, il faut les brusquer. Je ne veux pas me jeter des fleurs mais que ce soit dans les affaires ou dans le sport, mes dossiers, je les connais tous par cœur. Personne ne peut me cacher quelque chose. Je sais tout ! Danny Kent, champion du monde 2015 en Moto3 ! Le type avait 105 points d’avance... On a failli perdre le championnat du monde ! C’était la dernière course de la saison, il devait finir 3ou 4pour être champion. L’ingénieur en chef m’appelle : « Écoute Flavio, j’ai besoin de ton aide… » Danny était en train de pleurer dans le camion. Le départ était dans une heure. Je suis arrivé comme ça.Je suis entré comme ça, boum ! «» «» Paf !Gifle ! «» Il a fini troisième et est devenu champion du monde. C’est pareil au vélo. J’ai dû aller à voir Andy Schleck à Turin la veille de sa victoire au Galibier sur le Tour de France 2011. Je lui ai parlé, je suis rentré le soir-même au Luxembourg et je l’ai regardé gagner ici, dans ce bureau.« Vous avez compris ? Flavio, c’est un personnage qui polarise. Il est d’une honnêteté brutale. Il n’y va pas par mille chemins mais ça ne l’empêche pas d’avoir la sensibilité pour motiver quelqu’un)Et lui, c’est l’homme qui fait la communication chez nous !Mais c’était réfléchi !Pas impulsif ! Même si j’ai attrapé par la cravate un émissaire de l’UEFA qui voulait m’empêcher d’entrer parce que je n’avais pas le bon pass. Les joueurs, je les ai secoués ! Je leur ai dit : «» Ce jour-là, les anciens de l’équipe ont expliqué aux nouveaux qu'il fallait me prendre au sérieux.C’est quoi un compliment ? Mon père ne m’en a jamais fait, à moi, des compliments. Si, dans mon dos, aux autres personnes. Je vais vous raconter un truc sur mon père, qui était entrepreneur. À 22 ans, quand j’ai fini mes études, je suis allé le voir pour lui annoncer que j’allais travailler dans une autre boîte. Il m’a dit «» . Moi, je ne voulais pas et c’est ma mère qui a fini par me dire «» . Et un jour, il me dit « ne me demande pas pourquoi, mais mercredi, 17h à la maison » bien que j’habitais à la maison. D’ailleurs, j’ai habité jusqu’à 40 ans chez mes parents, je me suis marié tard. Bref, on arrive au mercredi. Je rentre à la maison et il y a le notaire, mes parents et on me fait asseoir à table. Mon père me dit «» . Je lui dis «» . Il tape sur la table et me demande si je ne lui fais pas confiance. Je lui dis que si et je finis par signer. Il prend le papier et me dit «» . Voilà, c’est comme ça qu’il m’a jeté dans le bain !Non, jamais. Je n’ai peur de rien, même pas du diable. Alors le Milan AC...D'une manière générale, je veux sauver un peu l’honneur du Luxembourg en ramenant quelques points de cette campagne.Je me suis rendu compte que j’étais beaucoup trop en retrait, au contraire d’un Gérard Lopes () par exemple, qui dit beaucoup de contre-vérités selon moi. Attention, je n’ai rien contre le personnage. Mais moi, je n’ai pas besoin de raconter de mensonges pour que les gens croient que je suis riche. Quand je dis «» , ça veut dire que ça m’appartient pour de vrai. Quand je monte dans une voiture ou un avion et que je dis que c’est à moi, ça signifie que c’est à moi, tout simplement. Et puis en 2011, on m’a piégé avec ces perquisitions () visant à faire tomber Jean-Claude Juncker. Maintenant, vis-à-vis des politiciens, de la FLF (Fédération Luxembourgeoise de Football), je dis ce que je pense.Aujourd’hui, je n’y pense pas. Je suis rentré dans le championnat du monde de moto (), on a été champions du monde. Au vélo, on a gagné aussi. Quand je mets les pieds quelque part, c’est pour avoir un résultat sportif.D’abord les affaires, puis le sport.Vous savez ce que je devrais faire ? Arrêter maintenant. Mais le jour où j'arrête, le football luxembourgeois va s’effondrer et je crois que ça va aller assez vite.