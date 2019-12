Flamengo agrafe Al-Hilal et envoie un message à Liverpool

En demi-finale de la Coupe du monde des clubs, ce mardi, Flamengo a bien cru qu'Al-Hilal allait lui souffler son rêve de triplé cette saison. Affriolant en première période, le club saoudien de Bafé Gomis et de Sebastian Giovinco a pourtant baissé pied physiquement en seconde période, laissant les Brésiliens menés par Gabigol filer en finale de la compétition (3-1). Ce sera contre Liverpool ou Monterrey, samedi prochain.

Flamengo 3-1 Al-Hilal

Al-Hilal, là et bien là

Flamengo Fast

Flamengo (4-2-3-1) : Alves - Rafinha, Mari Villar, Caio, Filipe Luis - Arao, Gérson - Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique - Barbosa. Entraîneur : Jorge Jesus.



Al Hilal (4-2-3-1) : Al Muaiouf - Al Burayk, Jang, Albulayhi, Al Shahrani - Carlos Eduardo, Cuellar - Carrillo, Giovinco, Al-Dawsari - Gomis. Entraîneur : Răzvan Lucescu.

Par Douglas de Graaf

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Rafinha (ex-Bayern), Filipe Luis, Gabigol d'un côté, Bafé Gomis et Sebastian Giovinco de l'autre... Si d'aucuns estimaient que cette Coupe du monde des clubs ne valait le détour que pour admirer Liverpool, la demi-finale entre Flamengo et Al-Hilal méritait aussi bien des égards. Et si les (anciennes) gloires des deux camps ont connu des fortunes diverses lors de la rencontre, le spectacle proposé n'en a pas souffert. Irrésistible en première période, l'Al-Hilal de Giovinco a donné une leçon au Flamengo de Gabigol pendant 45 minutes. Avant que le vainqueur de la Copa Libertadores ne renverse la vapeur en collant trois pions lors du deuxième acte (3-1) et démontre pourquoi il semble invincible cette année.650 kilomètres séparent Doha de Riyad, la capitale saoudienne où est basé Al-Hilal. Une broutille, au regard des plus de 11 500 kilomètres qu'ont dû avaler les joueurs de Flamengo depuis Rio de Janeiro pour rallier le Qatar. Autant dire que les Saoudiens étaient comme chez eux au Khalifa International Stadium, boostés par des supporters qui avaient légèrement moins de route à parcourir que leurs rivaux brésiliens. Déracinés, loin de leur Brésil chéri, les hommes de Jorge Jesus semblent comme perdus sur la pelouse, au contraire de champions d'Asie qui démarrent avec le couteau entre les dents. Supérieurs dans l'engagement, les soldats d'Al Hilal le sont aussi dans la qualité du jeu proposé. Sebastian Giovinco est recherché (et trouvé) en permanence par ses partenaires, et quand l'Italien combine avec Andre Carrillo et Bafé Gomis, ça fait des ravages dans la léthargique défense brésilienne.Très logiquement, les troupes de Răzvan Lucescu ouvrent le score grâce au seul Saoudien du 6 de devant, Salem Al-Dawsari, à la conclusion d'un excellent travail de Giovinco et d'un centre sympa de Mohammed Al-Burayk. Al-Hilal défend bien, Al-Hilal attaque bien, et Al-Hilal n'est inquiété que lorsqu'il se met en danger lui-même. En face, pas habitué à la défaite cette saison et furieux de se faire martyriser par un adversaire a priori inférieur, Flamengo multiplie les signes d'agacement, à l'image d'un Gabriel Barbosa muselé. Les cartons pleuvent (puisque les hommes en bleu ne sont pas décidés à se laisser faire), et Albulayhi passe à deux doigts du rouge pour un attentat sur Gabigol peu avant la mi-temps.Une mi-temps qui, justement, fait un bien fou aux champions du Brésil. Le savon passé par Jorge Jesus encore collé à la peau, Filipe Luis et compagnie se ruent à l'attaque dès la reprise. Cueilli à froid, Al-Hilal doit plier pour la première fois de la soirée quand Bruno Henrique offre l'égalisation sur un plateau au génial Giorgian De Arrascaeta. Bien décidés à enfoncer le clou, les Rouge et Noir repartent de plus belle mais Gabigol n'est pas d'humeur aussi partageuse et gâche des situations par son individualisme. La partie s'équilibre, chaque camp ayant toujours envie d'aller de l'avant.Mais à ce petit jeu, c'estqui en veut le plus, et à force de placer ses pions dans la surface adverse, la récompense arrive. Une première fois quand Bruno Henrique reprend de la tête un excellent centre délivré de la droite, une deuxième quand l'omnipotent ailier force Albulayhi à marquer contre son camp. Après une telle première période, Al-Hilal a de quoi être vexé, et Carrillo voit rouge (83) après avoir dégommé du Brésilien. Flamengo termine en roue libre et s'est donné le droit de rêver à un troisième titre, ce samedi. Tremble Liverpool, ce Flamengo refuse la défaite.