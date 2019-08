FJEP Cornil, une fusion sans fumée ?

Un tifo géant, des banderoles et un craquage de torches lors d'un match de district, c'est possible. En Corrèze, le FJEP Cornil s'est forgé une réputation grâce à sa communication maligne et sa culture ultra. Mais le club a disparu cet été pour fusionner avec un village voisin dans l'ambition d'être plus compétitif et surtout pour surmonter les difficultés rencontrées par le ballon rond dans les territoires ruraux. Le FC Cornilois Fortunadais participera d'ailleurs au Vrai Foot Day, la grande fête du foot amateur célébrée le 13 octobre prochain.

Une culture ultra

La naissance d'un nouveau club

Dans un département où le football professionnel n’existe pas, il n’est pas toujours facile d’exister. En Corrèze, la petite commune de Cornil, même pas 2000 habitants, mise pourtant beaucoup sur le ballon rond pour se faire un nom. Durant plusieurs années, son club de foot, le FJEP Cornil, avait adopté une communication astucieuse consistant à faire parler face caméra des personnalités publiques pour faire de la pub au club de district ou lors d'événements organisés au stade du Roc-Blanc. En juin 2017, François Hollande invitait d'ailleurs les gens à se rendre au tournoi sixte dans une vidéo devenue virale , alors que Laurent Koscielny et Patrick Sébastien ont aussi offert un petit moment de gloire au club cornilien., assure Arnaud Chapoux, gardien de but et bientôt vétéran.» Mais limiter l’activité du club amateur à faire le buzz sur internet est très réducteur. Depuis plusieurs années, la passion s’exprime aussi sur le bord des terrains à Cornil, où les joueurs ont pris l’habitude de jouer dans des ambiances folles pour de simples matchs de district. Bienvenue chez les ultras les plus inventifs de la Corrèze.Quand il n’y a pas de fumigènes, ce sont des banderoles qui fleurissent la main courante à Cornil. Le 13 juin 2018, à l’occasion d’une rencontre face à l’US Lanteuil, les supporters - qui sont généralement aussi joueurs au club - déploient un grand tifo avec l’inscription «» . «, précise Arnaud.: "Même sans DHR, notre club est légendaire".» Le fruit du travail et des inspirations d’une bande de potes ayant baigné dans le mouvement ultra depuis leurs adolescence. «, raconte Vincent Boucher, issu de la «» .Mais alors, comment une petite bourgade comme Cornil peut-elle autant mobiliser ? Comment un petit club devant composer avec des moyens financiers et humains limités peut-il permettre un craquage d’une quarantaine de torches et le déploiement d’un tifo géant ? «, se réjouit Vincent.» Une organisation aux petits oignons qui ne posent aucun problème financièrement parlant : «, confirme Arnaud.» Comprendre, pas besoin d’avoir un club de Ligue 1 pour s’éclater autour d’un terrain.Un condensé de bonnes idées et d’animations qui ont permis au FJEP Cornil de se forger une petite réputation dans le football corrézien, au point de surprendre certains adversaires au départ. «, sourit Arnaud.» Une façon de s'amuser alors que le stade de Ligue 1 le plus proche est à plus de deux-cent kilomètres, à Bordeaux, mais aussi une manière d'afficher la fierté pour sa commune et de pratiquer l'autodérision, les membres du club n'ayant pas du tout envie de se prendre au sérieux. «, souligne Vincent.» Beaucoup de satisfaction et une grande question : l'identité cornilienne peut-elle perdurer après la fusion ?Car cet été, une page s'est définitivement tournée à Cornil. La section foot a disparu pour laisser place à la création du Football Club Cornilois Fortunadais (FCCF), le fruit de la fusion entre le FJEP Cornil et l'AS Laguenne-Ste Fortunade-Lagarde Enval. La conséquence des difficultés à faire vivre un club de foot dans les territoires ruraux, faute de dirigeants et bénévoles. «, déplore Arnaud.» Un nouveau défi pour les Corniliens - dont le club n'a jamais évolué au-dessus de la D1 -, qui voulaient attendre d'être en meilleure santé sportivement pour acter une fusion qui était envisagée depuis près d'une décennie. «, éclaire Arnaud.Entre le stade Claude Albaret et le Roc-Blanc, les entraînements ont repris au début du mois d'août pour le FCCF, en vue du retour du championnat. Mais chez certains ambianceurs historiques du FJEP Cornil, la motivation est légèrement retombée. «, admet Vincent.» Fini les couleurs violettes et blanches, place à un logo rouge et noir tout neuf pour officialiser l'association entre les deux entités. De son côté, Arnaud se veut plus optimiste : «» Le rendez-vous de ce week-end contre le FCC Oradour-sur-Vayres à la maison pour le premier tour de la Coupe de France ressemble à une belle occasion de fêter cette nouvelle union dans une ambiance corniloise.