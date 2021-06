Finlande-Russie : sur le front de Carélie

Ce mercredi sur les coups de 15h, les Huuhkajat et la Sbornaya se feront face sur l'île Krestovski dans le cadre d'un duel couperet, qui pourrait ouvrir les portes des huitièmes de finale de l'Euro 2020 aux premiers nommés. Au cœur d'un tournoi continental aux accents déjà géopolitiques, Finlandais et Russes entretiennent un passif historique méconnu, capable de planer au-dessus de l'arène de Saint-Pétersbourg tel un sniper tapis, jadis, dans la neige.

Par Alexandre Lazar

Avant d'entrer en guerre civile en 1918, la Finlande telle que nous la connaissons actuellement faisait partie intégrante de l'Empire russe. Devenue indépendante seulement un an avant le bain de sang dicté par les milices, celle-ci a un rapport étroit et déroutant avec son voisin aux onze fuseaux horaires : sa propre guerre civile est calquée sur le « modèle » russe. D'un côté, les « rouges » communistes, de l'autre les « blancs » acquis à la cause du gouvernement et des forces au pouvoir. Si ce sont les seconds qui ont triomphé avec l'aide des Allemands, la Finlande libre n'a pas tardé à recroiser son meilleur ennemi, désormais soviétique, sur les rives gelées des lacs de Carélie. Encore aujourd'hui, certains y repensent. Un match de football à Saint-Pétersbourg, cité proche des blessures profondes de Petrozavodsk et point de crispation d'un cessez-le-feu en 1944, ne peut-il que les raviver ?La Carélie. Ou devrait-on dire les Carélies tant l'infime partie encore finlandaise et celle orientale, sous giron bicéphale, mais longtemps largement finnophone, se regardent dans un miroir de glace depuis plus de 70 ans. De cette vaste région au nord-est du pays de Sami Hyypiä, berceau de la culture finlandaise et de la langue finnoise, ressort un interminable combat du siècle passé : la guerre de Continuation. En face, le front de Carélie et l'Armée rouge, quatre années d'usure (1941-1945) et l'invasion, toute proche. Alliée de circonstance de l'Axe, la Finlande voit midi à sa porte : l'opération Barbarossa menée par l'Allemagne nazie ouvre une fenêtre de tir à Carl Gustaf Emil Mannerheim, maréchal et commandant en chef des armées fidèles à Helsinki. Sauf que la reconquête des territoires cédés à l'URSS lors des trois mois de la guerre d'Hiver est une chimère : malgré lefinlandais (notion équivalente auirlandais) par moins 40 degrés, les Soviétiques ont l'armement dernier cri, les blindés et l'aviation de leur côté. Leurs rangs grossissent de semaine en semaine avec l'afflux des brigades partisanes : Staline a retenu la leçon et annexe la récalcitrante Carélie, acte ratifié par le traité de Paris en 1947.Depuis, la plaie est béante. Mais la résilience symbolique d'un homme niché entre les isthmes, à même la neige, donne l'espoir qu'un jour, tout redeviendra comme avant : Simo Häyhä, dit « la Mort blanche » . Un fermier devenu le sniper d'élite le plus létal de l'histoire avec 505 soldats soviétiques abattus en cent jours à l'aide d'un M28 inadapté. De là à ce que lesde Markku Kanerva s'en imprègnent dans l'ancienne Leningrad, à une semaine de l'été ? Après tout, bien des observateurs faisaient de la Finlande de la chair à canon dans ce groupe B, des fermiers à l'allure coubertine.Quant à la statistique, la Finlande indépendante n'a jamais battu l'URSS ou la Russie en 20 rencontres (15 défaites et 5 nuls), allant jusqu'à en prendre 10 par deux fois. Le 3-0 encaissé en qualifications du Mondial sud-africain, dernier duel en date, résonne encore. Les frères Eremenko contre la paire Berezutski-Ignashevich. Jari Litmanen et Teemu Tainio, pour un envol avorté des Hiboux grands-ducs., indique Lukas Aubin, spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport et auteur deAlors, la politique s'invitera-t-elle, une fois de plus, sur un terrain de l'Euro 2020 ?(8000 civils russes seraient morts dans des camps de concentration, NDLR), abonde Lukas Aubin.Écho tout trouvé avec le maillot ukrainien de la discorde , rappelle celui qui est également docteur en études slaves contemporaines.En 2004, la présidente finlandaise Tarja Halonen confiait son pessimisme sur l'avenir de la Carélie. Non sans une touche rêveuse.Des groupes de pression irrédentistes militant en faveur d'une Carélie finlandaise existent, à l'instar de ProKarelia, une partie de l'opinion publique verrait également d'un bon œil une réunification (40% selon divers sondages). Mais l'ombre d'une Russie aux accents parfois teintés d'URSS, usant de sa toute-puissance diplomatique pour écraser toute « provocation » , pourrait également rendre normal un match qui ne l'est pas vraiment.