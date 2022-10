Affiche inédite entre la Turquie et l’Angola en finale de la Coupe du monde des amputés

AL

Fort comme un Turc.Ce dimanche, un dernier acte pas comme les autres aura lieu à Istanbul. En effet, la Turquie s'est qualifiée pour sa première finale d'un Mondial des amputés, après avoir terminé sur la troisième marche du podium en 2010, 2012, 2014 et 2018. Placés dans la poule de la France, qui n'a pas existé (0 but marqué, 13 encaissés), lesont brisé la malédiction et ne sont plus qu'à un match de voir leur abnégation récompensée.Les hommes d'Osman Çakmak - doubles champions d'Europe en titre toutefois - ont disposé de l'Ouzbékistan sur la plus petite des marges en demi-finales (1-0) et retrouveront la sélection d'Angola, tenante du titre, qui roule sur la compétition et a successivement sorti l'Angleterre et le Brésil, avant de dégoûter les Grenadiers d'Haïti (4-2).La Turquie ferait mieux d'envoyer son équipe nationale d'amputés à la place des valides, peut-être que la défaite contre les îles Féroé aurait pu être évitée.