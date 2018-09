Fin du but à l'extérieur « qui compte double » ?

395

GA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les coachs européens – dont Thomas Tuchel et Rudi Garcia venus représenter les clubs français – étaient réunis à Nyon ( Suisse ) mardi au siège de l'UEFA pour le 20forum des entraîneurs des clubs d'élite. Il était notamment question de mercato et de la VAR, mais le principal changement envisagé se situe au niveau du but marqué à l'extérieur.Selon, les techniciens veulent supprimer cette règle qui veut que le but « compte double » à l'extérieur en cas d'égalité à l'issue de deux rencontres de Ligue des champions ou Ligue Europa. Les coachs voudraient au moins l'annuler pendant la prolongation, estimant que cela désavantage considérablement l'équipe qui reçoit au match retour.Le président de l'instance européenne, Aleksander Čeferin, a par ailleurs rappelé aux entraîneurs qu'au mercato d'hiver, ils auront la possibilité de recruter jusqu'à trois joueurs ayant joué la Ligue des champions avec un club . Et ces recrues pourront jouer une compétition européenne avec leur nouveau club. Une modification qui devrait donner bien plus d'enjeu au marché des transferts hivernal.Et conforter un peu plus la position de ceux qui considèrent que le football, c'était mieux avant.