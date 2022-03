Saint-Étienne : Fin de saison pour Falaye Sacko

NDS

C’était trop beau pour être vrai.Prêté sans option d’achat par le Vitória SC à Saint-Étienne et titulaire indiscutable depuis un mois et demi, Falaye Sacko pourrait bien avoir disputé ses dernières minutes sous le maillot stéphanois ce vendredi lors du match nul face à Troyes (1-1) . On dépassait à peine les dix minutes de jeu lorsque le Malien a été contraint de laisser sa place à Harold Moukoudi. La raison ? Une blessure au genou qui inquiétait déjà Pascal Dupraz et son staff après la rencontre., lançait le technicien en conférence de presse.. Et visiblement, il ne s’est pas trompé. Ce mardi, on apprend via RMC Sport que l’homme aux 24 sélections avec les Aigles pourrait ne plus jamais jouer pour l'ASSE.Comme si les Verts avaient besoin de ça.