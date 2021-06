Filez donc ce brassard à Antoine

À 30 ans, un cap que l’on qualifie souvent de celui de la maturité, le Barcelonais semble surtout avoir tout du bon capitaine. Et son attitude face à la Hongrie donne encore un peu plus d’épaisseur à une candidature, plus souvent posée par les autres que par l’intéressé.

Le bon moment pour le bon homme

Antoine Griezmann est un homme qui aime être entouré. Pas pour être au centre de l'attentions, surtout pas. Non plus parce qu’il est trop lâche pour monter seul au front. Non, juste parce que c’est quand il est placé au cœur du jeu, avec les responsabilités - plus que le rôle à proprement parler - d’un vrai 10 qu’il brille le mieux : orientation, compensation, coup de pied arrêté, temporisation, lignes de passes... Son repositionnement dans l’axe à l’heure de jeu face à la Hongrie, après une heure à se bagarrer sur l’aile droite, l’a une nouvelle fois mis en lumière. Lui ne se cache pas être un des gros rigolards de la troupe, taquinant en permanence et avec bienveillance Ousmane Dembélé, et n’est pas le dernier à envoyer des pas de danse entre deux gorgées de maté. Mais résumer le gringo à ces clichés largement véhiculés dans les vidéos produites par la fédération ne serait pas lui rendre service. Car plus les jours passent, plus Antoine Griezmann se rapproche d’un brassard qu’il ne pourra bientôt plus refuser.À Budapest, en plein cagnard, on a pu admirer son sang-froid pour, si ce n’est marquer le but égalisateur , tenter d’apaiser les siens, redresser comme il pouvait la barque. Sur une action, on le voit ainsi dans le rond central, dos au jeu, s’adresser à son dernier rempart Hugo Lloris. Avec une certaine poigne, il lui demande d’arrêter le jeu long, pour que ces Bleus puissent reprendre leur destin sous le pied. L’avenir ne lui donnera pas raison, puisque c’est une énorme chandelle du Niçois qui est à l’origine de son propre but. Mais qu’importe, l’intention est là, et cette façon de s'imposer par la voix était quelque chose qu’on ne lui connaissait pas il y a cinq ans de cela. D’ailleurs, à l’Euro 2016, il était justement interrogé à ce sujet., assurait-il dans[...]Ou plutôt à Hugo.Avec ses 103 capes, Lloris est clairement rodé à l'exercice de cette fonction. Il n’est pas question ici de dénigrer celui qui est LE capitaine idoine pour Didier Deschamps. Un homme serein, d’humeur égale, consensuel et formaté aux préceptes de son N+1. À savoir, briser n’importe quelle vague qui pourrait menacer l’équilibre du bateau. Mais à 34 ans, le portier a un âge, un poste, un caractère et une image qui le mettent un peu à contre-courant du reste de l’équipe. Aujourd’hui, Didier Deschamps l’a confirmé, ils ont affaire à. Le trentenaire Griezmann, lui, a toujours sa bouille et sa gouaille d’ado, bute quelques heures de son sommeil à saigneret devant les play-offs NBA, mais incarne peut-être plus que les autres cette équipe. Il serait donc le capitaine idoine, pour tout le monde. Si lui-même ne veut pas se l’avouer, si Raphaël Varane est un vice-capitaine tout aussi légitime, si personne ne se pose la question, ce n’est pas grave. Mais il suffit juste de le voir répondre au micro de TF1 alors qu’il est complètementà la sortie du match. On a envie de se battre pour ce gars et avec ce gars.Ce qui empêche Grizou de postuler jusqu’à présent, c’est de penser que cette charge le priverait d’être. Certes, ce bout de tissu serre un peu le bras. Pourtant, jamais un brassard n’a limité les mouvements de quiconque. Et puis ce n’est pas comme si le sélectionneur, lui-même, n’avait jamais souligné la place de son joueur dans le groupe., disait Deschamps en septembre 2018.En 2021, le portrait est presque identique en dépit de ses difficultés d’adaptation au Barça. Si le boss considère qu’il est toujours un desmalgré la profusion d’attaquants qui se sont joints à lui, le joueur porte en lui tout ce qu’adore le Basque : la faculté de se surpasser., commentait DD en rapport à son match contre l’Allemagne.Qu’il le veuille ou non, puisqu'on ne peut pas aller à l’encontre des lois de la nature, cet homme est fait pour pénétrer en premier sur une pelouse. Oui, juste devant Hugo Lloris.