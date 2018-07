Figurez-vous qu’on peut marquer pendant la célébration de l’équipe adverse

Vidéo

AS

Les Anglais n’ont à leur grand dam pas pu bénéficier de cette règle face à la Croatie : elle a enfin été justement appliquée.À la toute fin du match Toluca-Monarcas Morelia de D1 mexicaine, la tension est à son comble sur ce coup franc accordé à l’équipe de Morelia. Menés 1-0 après un pion de l'artilleur de Toluca, Canuelo, les visiteurs ont besoin d'un but pour accrocher le précieux point du nul. Banco, le stoppeur Loeschbor se faufile dans la surface et pousse le cuir au fond des filets d’un coup de casque tout en douceur. But. La joyeuse troupe s’amasse vers le poteau de corner histoire de célébrer comme il se doit la réalisation du nul. C'était compter sans ce foutu drapeau qui signale un hors-jeu.Profitant de la célébration de ce non-but de leurs adversaires, les joueurs de Toluca ont alors la délicieuse idée de démarrer une contre-attaque qui se termine après une longue course de Sambueza par le but du 2-0.En demi-finale du Mondial, les Anglais avaient ainsi essayé d'user de la même roublardise. Sauf que le but des Croates avait été validé (à raison) par le corps arbitral et que les Anglais devaient donc attendre que leurs adversaires se replacent dans leur moitié de terrain.