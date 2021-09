Figure du grand Saint-Étienne, Gérard Farison est décédé

??́???? ??????? 1944-2021 De la Coupe #Gambardella 1963 à la finale de Coupe des clubs champions européens 1976, le natif de Terrenoire a écrit quelques-unes des plus belles pages de notre histoire.L'#ASSE pleure un enfant de la famille Verte pic.twitter.com/co3Hf0ffPF — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 8, 2021

Carnet noir.L'AS Saint-Étienne perd un visage emblématique de ses années dorées. Gérard Farison est décédé mercredi à l'âge de 77 ans à Saint-Raphaël, dans le Var. Depuis trois ans, celui qui était surnommé Tachan - pour sa ressemblance avec l'auteur-compositeur-interprète Henri Tachan - se battait contre la maladie d'Alzheimer.Né à Terrenoire, à seulement cinq kilomètres de Saint-Étienne, Farison avait réussi à intégrer le centre de formation de l'ASSE, puis à s'imposer dans l'effectif stéphanois en tant qu'arrière gauche. En 13 ans de carrière et 412 matchs professionnels, ce qui en fait le 5joueur le plus capé de l'histoire du club, Tachan a glané cinq championnats de France (1968, 1970, 1974, 1975 et 1976) et quatre coupes nationales (1974, 1975 et 1977). Blessé, il avait manqué la finale de C1 en 1976 face au Bayern. Malgré cela, il n'a porté le maillot de l'équipe de France qu'une seule et unique fois contre la Pologne.Les retrouvailles avec Robert Herbin sont déjà prévues.