Des accusations de pots-de-vin pour l'attribution du Mondial à la Russie et au Qatar

2

RL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Gros bazar.Selon une mise en accusation rendue publique lundi au tribunal de district américain de Brooklyn, de nouveaux détails ont émergé dans l'affaire de corruption concernant l'attribution des Coupes du monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. Les procureurs ont tout d'abord révélé des précisions sur les pots-de-vin versés aux membres du comité exécutif de la FIFA afin d'acheter leurs votes en faveur du Qatar comme pays hôte de la Coupe du monde 2022.Nicolás Leoz, alors président de la CONMEBOL, Ricardo Teixeira, ancien président de la Fédération brésilienne, et Julio Grondona, un troisième officiel sud-américain, ont reçu des pots-de-vin pour voter en faveur du Qatar lors de la réunion du comité exécutif de la FIFA de 2010 ; ce qui aurait grandement aidé l'émirat à l'emporter 14 à 8 face aux États-Unis. Ces allégations envers les trois membres du comité exécutif de la FIFA ont été confirmées par Alejandro Burzaco, ancien cadre de la télévision argentine, qui avait déjà témoigné en 2017 contre les trois hommes.Concernant la Coupe du monde 2018, Jack Warner, président de la CONCACAF, et Rafael Salguero, alors président de la Fédération guatémaltèque, se sont vu recevoir respectivement cinq millions et un million de dollars de pots-de-vin pour voter en faveur de la Russie, selon l'acte d'accusation. Grondona, décédé en 2014, et Leoz, mort en août dernier, ont évité l'extradition, tout comme Warner et Teixeira, qui ont trouvé refuge en Amérique du Sud. Salguero a quant à lui plaidé coupable en 2018 à deux chefs d'accusation de conspiration de fraude électronique, à un chef d'accusation de conspiration d’extorsion et un autre de blanchiment d'argent.Enfin, des anciens dirigeants de la 21Century Fox, Hernan Lopez et Carlos Martinez, ont aussi été accusés lundi d'avoir acheté des responsables de la CONMEBOL pour obtenir des informations sur les enchères de droits de diffusion de la Coupe du monde. Historiquement diffusée par ESPN, c'est la Fox qui a hérité des droits TV des tournois de 2018 et 2022.Rendez-vous dans quelques années pour les révélations sur l'attribution du Mondial 2026. Ou pas.