FFF : Fabien Barthez soutient la candidature de Michel Moulin

TB

Le bonhomme a mûri.Fabien Barthez n’aime pas le, il parle. Un aspect qu’il dit partager avec Michel Moulin, candidat à la présidence de la FFF, et qui l’a poussé à soutenir l’ancien directeur sportif du Red Star., a expliqué aul’ancien portier des Bleus, aujourd’hui consultant auprès des gardiens du TFC., résume-t-il. En clair, l’ancien souhaite permettre aux gosses de pratiquer leur passion, où qu’ils se retrouvent, et leur inculquer des valeurs, qui se sont selon lui un peu égarées.Le chauve le plus connu de l’Hexagone avoue cependant que l’affaire Luzenac (en 2014 le club amateur dont Barthez était le directeur général s’était vu refuser la montée en Ligue 2 pour des raisons financières), qu’il a encore au travers de la gorge, l’a poussé à s’engager. Interrogé sur le cas Benzema, Fabien Barthez partage également la position de Michel Moulin.Un crachat sur un arbitre et trois mois de suspension plus tard, on fait son mea culpa et on grandit.