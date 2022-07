Feu vert pour le retour des places debout dans les tribunes en Angleterre

AL

Très marquante dans l'histoire du football anglais, la tragédie d'Hillsborough a laissé de nombreuses conséquences outre-Manche dont l'une d'elles était encore visible dans les clubs professionnels la saison passée : les places debout étaient formellement interdites. Près de 33 ans après le drame, le gouvernement anglais a annoncé que les clubs de Premier League et de Championship pourront demander, dès la saison prochaine, des zones de places debout dans leurs tribunes., a précisé Nadine Dorries, la secrétaire d'État britannique à la Culture. L'expérience avait de nouveau été tentée ces derniers mois à Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham et Cardiff, et semble avoir eu un certain succès auprès des fans. Les clubs de Brentford, QPR et Wolverhampton ont déjà affirmé qu'ils allaient s'y essayer dès le début du prochain exercice et le gouvernement anglais a également indiqué que cette solution serait testée lors du match de la sélection anglaise face à l'Allemagne le 26 septembre prochain à Wembley.Encore faut-il ne pas rééditer la performance contre la Hongrie , au risque de voir les fans vite se rasseoir.