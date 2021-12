Feu vert pour le projet de nouveau stade de Barcelone

?? REFERÈNDUM BARÇA Així han estat els ????????? ?????? de la votació.Orgullosos de ser #MésQueUnClub pic.twitter.com/3uN8OmZnc0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 19, 2021

Cadeau de Noël doré pour lesEn s'en sortant difficilement samedi dernier face à Elche (3-2) , le Barça s'est offert un bol d'air frais au classement en revenant à trois longueurs de la quatrième place, qualificative en Ligue des champions. Mais la victoire n'était pas la seule bonne nouvelle du week-end à Barcelone. Ce dimanche, lesétaient invités à voter en faveur ou non du projet de nouveau stade appelé Espai Barça. Le résultat est tombé peu après 22 heures : 87,8% s'y sont déclarés favorables, 10,4% ont dit non et 1,8% ont voté blanc.Les chantiers débuteront à l'été 2022, et le nouveau stade devrait être prêt pour 2025. Ce projet concerne aussi la section omnisports du club, puisque le Palau Blaugrana, salle des équipes de hand et de basket notamment, va aussi être rénové. Le coût total de l'opération ne dépassera pas 1,5 milliard d'euros, alors qu'un financement sur 35 ans est prévu.Le futur Camp Nou devrait accueillir plus de 110 000 personnes et sera couvert par un toit composé de cellules photovoltaïques avec système de récupération d'eau.