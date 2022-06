Ferri et André sur le podium des joueurs qui récupèrent le plus de ballons en Europe

HMO

Nos régions ont du ballon.Pour l'exercice 2021-2022, le site de statistiques Squawka a établi le classement des meilleurs récupérateurs du Top 7 européen (soit le Big 5, plus l'Eredivisie et la Liga portugaise). Sur le podium, derrière Adam Maher (Utrecht) qui totalise un nombre record de 317 récupérations, on retrouve - cocorico ! - deux Français : Jordan Ferri (Montpellier) et Benjamin André (Lille), qui comptabilisent respectivement 300 et 296 récupérations. Les pensionnaires de Ligue 1 devancent des cadors comme Rodri (Real Madrid) ou Declan Rice (West Ham), respectivement quatrième et septième du Top 10.De quoi mettre un peu de lumière sur des hommes de l'ombre.