Fernandinho annonce quitter Manchester City sans prévenir Guardiola

« This is a real captain. » Pep Guardiola on the role of Fernandinho at Manchester City. pic.twitter.com/oLWh6PGHde — Football Daily (@footballdaily) April 12, 2022

LB

Surprise coach !Arrivé devant les journalistes après le passage de Fernandinho, Pep Guardiola a eu une surprise. Il a découvert le départ de son capitaine à la fin de la saison :Ce départ serait une vraie perte sur le terrain et en dehors pour l’entraîneur espagnol :Fernandinho est arrivé chez lesà l’été 2013 pour 40 millions. Il s’est imposé au milieu de terrain et s’est bâti une immense armoire à trophées : quatre titres de champion, six Coupes de la Ligue, une Coupe d’Angleterre, deux Community Shield et une nomination dans l’équipe type du championnat en 2019.Il manque au Brésilien qu’un seul trophée : la Ligue des champions. Mais il joue à Manchester City...