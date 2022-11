Fernández, Álvarez, Mac Allister : L'Argentine se refait une jeunesse

Revigorée au moment de jouer sa vie dans cette Coupe du monde face à la Pologne, l'Argentine s'en est remise à ses jeunes pousses pour s'imposer. Le futur, c'est déjà maintenant pour Enzo Fernández, Julián Álvarez ou Alexis Mac Allister.

Biberon doré

La course à l'étoile relancée ?

Par Tom Binet

» Les mots d'un Omar Da Fonseca tout sourire au coup de sifflet final après avoir commenté la partie pour beIN SPORTS sont certes un poil exagérés, tant le n°10 de l'Albiceleste a réussi son match dans l'organisation du jeu des siens, malgré son penalty raté. Mais ils traduisent une réalité : alors que leur équipe risquait de devoir faire ses bagages dès la phase de poules, ce sont les petits jeunes qui ont pris les choses en main. Sagement assis sur le banc lors de l'entrée en lice manquée des leurs face à l'Arabie saoudite, Enzo Fernández, Julián Álvarez et Alexis Mac Allister sont les grands bonshommes de la soirée.Plus jeune joueur à débuter une rencontre de Coupe du monde pour son pays depuis un certain Lionel Messi en 2006, le milieu de terrain du Benfica a rayonné dans l'entrejeu, coupant les rares transitions polonaises et participant au jeu. Pendant 90 minutes, l'Argentine a largement maîtrisé les débats, dépassant les 800 passes (un record dans un Mondial depuis 1966) et tentant sa chance à 23 reprises. Deux de ces tentatives ont fait mouche : la première signée Alexis Mac Allister, venu débloquer la situation dès la reprise de son premier but international. Le joueur de Brighton a ensuite été magnifiquement imité par Julián Álvarez, choix fort de Lionel Scaloni pour suppléer Lautaro Martinez en pointe.Tous trois remplaçants lors de la défaite face aux Saoudiens (Álvarez et Fernández étaient entrés en cours de match), les voilà bien partis pour s'installer dans cette équipe. «, s'est félicité Mac Allister au coup de sifflet final auprès de TycSports » Un collectif qui pourrait bien rapidement recommencer à faire peur.Huit jours auront suffi à cette équipe amorphe, incapable de se rebeller après les deux buts concédés coup sur coup face aux hommes d'Hervé Renard , pour se transfigurer. Apeurée jusqu'à l'exploit individuel de Messi face au Mexique , cette équipe d'Argentine a montré un visage bien plus digne d'un favori ce mercredi soir. Et elle le doit en bonne partie à cette jeunesse décomplexée. Débarquée à Doha avec en tête l'idée de vivre la dernière danse de Lionel Messi et Angel Di Maria, l'Albiceleste se retrouve peut-être témoin du premier ballet d'une nouvelle génération en devenir.Son salut dans cette Coupe du monde passera par cette alchimie naissante entre les deux. Lionel Scaloni possède désormais trois jours pour renforcer encore un peu sa copie, avant le huitième de finale face à l'Australie. «, reprend Mac Allister.» Une partition à même d'imaginer à nouveau cette équipe qui totalisait 36 sorties sans défaite s'inviter à la table des favoris du tournoi ? Nul doute qu'au-delà des derniers rescapés des campagnes précédentes qui abattent leur dernière carte, cela passera également par cette classe biberon inattendue.