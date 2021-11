Fenerbahçe poignarde Galatasaray

Galatasaray (4-3-3) : Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcão, Van Aanholt - Feghouli (M. Mohamed, 84e), Cicâldău, Kutlu - Moruțan (Diagne, 65e), Dervişoğlu (Antalyalı, 65e), Aktürkoğlu. Entraîneur : Fatih Terim.



Fenerbahçe (4-2-3-1) : Özer - Kadıoğlu, Tisserand, M-j. Kim, Novák - Yandaş (Aziz, 90e+1), J. Sosa (Crespo, 71e) - Kahveci (Osayi-Samuel, 71e), Zajc, Özil (D. Rossi, 90e) - M. Berisha (Dursun, 90e). Entraîneur : Vítor Pereira.

AL

100 minutes de bonheur en plus.Globalement irréguliers en ce début de saison, les deux géants stambouliotes Galatasaray et Fenerbahçe ont bien failli partager les points ce dimanche. C'était compter sans les onze minutes de temps additionnel et Miguel Crespo, côté jaune et bleu (1-2). Accueillis par la bronca du Nef Stadyumu et un tifo impressionnant à base de faucheuse et de, les Canaris de Fenerbahçe dégustent pourtant tôt : Feghouli bute une première fois sur Özer (11) avant que Kerem Aktürkoğlu ne dégaine plein axe sans remord, excellemment servi par Moruțan dans l'espace. À mesure que le match se tend et que les cartons pullulent, Kahveci réveille Muslera, et le Fener se rebelle : la passe magistrale de Kahveci trouve Özil dans la profondeur, seul pour exécuter MusleraMalgré le concours général d'imprécisions techniques, Galatasaray est légèrement devant niveau note artistique. Pourtant, ni Moruțan (47) ni Van Aanholt (57) ne trouvent l'ouverture. La passe du Néerlandais, qui refuse le face-à-face avec Özer pour décaler Dervişoğlu, s'avère même être une bonne vieille bourde, puisque le guerrier coréen Kim Min-jae veille au grain. Après avoir perdu son un-contre-un avec Özer (81), Diagne pense carrément libérer les Lions. Mais son coup de casque est logiquement refusé, pour une poussette. Et contre toute attente, le Fener frappe dans lesur une perte de balle adverse par Crespopour doubler GS au classement (cinquième, contre huitième).Coup de Fenerfalgar.