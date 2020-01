Felix Magath, retour en farce

À 66 ans, Felix Magath n’est toujours pas prêt à goûter aux joies de la retraite. L’ex-entraîneur du Bayern et de Wolfsburg reprend du service dans un rôle un peu particulier puisqu'il prend la tête de Flyeralarm Global Soccer, un nouveau projet sportif germano-autrichien qui pourrait faire de la grande gueule du football allemand une sorte de nouveau Ralf Rangnick.

15

Faire bonne impression

Le début d’une nouvelle épopée

Un nouveau Ralf Rangnick ?

Par Julien Duez

Tous propos tirés de conférence de presse, sauf mentions.

Photos : Flyeralarm.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il est de retour ! Depuis son départ du club chinois de Shandong Luneng en décembre 2017, on était sans nouvelles de Felix Magath. Ce lundi, le football allemand a assisté auen grande pompe de l’un de ses techniciens les plus marquants de la dernière décennie. Près de deux ans après sa dernière pige, celui qui fut champion d’Allemagne avec le Bayern en 2005 et 2006 et Wolfsburg en 2009 reprend donc du service. Sauf que ce ne sera pas sur un banc de touche. Pour, l’avenir s’écrit désormais de façon un peu inattendue.En Allemagne comme ailleurs, tout le monde connaît le groupe Red Bull et ses investissements footballistiques. D’abord en Autriche, à Salzbourg, puis de l’autre côté de la frontière, à Leipzig. L’entreprise Flyeralarm parle, quant à elle, un peu moins au quidam et pourtant, cette société d’impression en ligne a déjà un pied dans le ballon rond. Un bon pied d’ailleurs, puisque depuis mars 2017, elle est actionnaire du club de l’Admira Wacker à hauteur de 20%, suffisant pour en racheter le nom, modifié depuis lors en Fußballklub Flyeralarm Admira Wacker Mödling. Quelques mois plus tard, Flyeralarm étend son empire en Bavière en rachetant 49% des parts des Würzburger Kickers, en vertu de la sacro-sainte règle du 50+1 . Et ce n’est pas tout : depuis le début de cette saison, l’entreprise a donné son nom à la Bundesliga féminine. Ajoutez à cela un deal avec lamasculine et l’on peut désormais parler d’ambitions dévorantes. «» , s’est justifié Thorsten Fischer, propriétaire de Flyeralarm.Ce n’est donc pas un hasard si, ce lundi, le groupe a organisé une conférence de presse à Würzburg pour annoncer la nomination de Felix Magath à la tête de son projet, une structure censée chapeauter ces multiples investissements. Après deux ans d’inactivité, la grande gueule ne reprendra pas de service en hurlant sur ses joueurs. «"jamais",» , a commenté le sexagénaire, lequel a résumé son nouveau rôle à celui d’un «» , là pour apporter son expérience à des personnes compétentes, sans pour autant leur piquer leur poste.Si la durée de son contrat n’a pas clairement été communiquée, Flyeralarm a botté en touche en assurant souhaiter s’engager «» avec Magath. «» , a ajouté l’intéressé, dont l’insatisfaction est devenue légendaire. Mais alors, en quoi consistera exactement son nouveau rôle ? «» , a commenté Thorsten Fischer. Dit autrement, l’ancien technicien devrait avoir les mains assez libres.Pour commencer, le natif d’Aschaffenbourg (à 60 bornes de Würzburg) fera la navette entre la Bavière et la région de Vienne, où est situé l’Admira Wacker. Dans les deux cas, l’objectif est avant tout sportif : tandis que le club de Mödling ambitionne de squatter régulièrement les premières places de Bundesliga autrichienne, les Würzburger Kickers, relégué en D3 en 2017, peu avant d’être rachetés par Flyeralarm donc, courent toujours après un retour dans l’antichambre où, comme le rappelle le quotidien, les revenus liés aux droits TV rapportent à eux seuls pas moins de dix millions d’euros par saison. Ce qui signifie que contrairement à Red Bull, l’entreprise d’impression n’est pas là pour faire tourner la planche à billets.Si l’on peut avancer comme explication que les deux entreprises ne boxent pas dans la même catégorie en matière de trésorerie, force est de leur accorder un point commun : celui d’avoir recruté un vieux routier du football germanophone en qualité de capitaine de navire. Un capitaine qui devrait multiplier les missions : «» a plaisanté Magath, qui se donne un temps d’adaptation pour cerner les besoins des Kickers et de l’Admira avant de se mettre à la tâche. Une chose est sûre, son champ d’action ne devrait pas se limiter à l’espace germanophone.L’entreprise dont il a pris les commandes se nomme en effet, et à partir de là, difficile d’imaginer que Flyeralarm n’ira pas lorgner du côté de marchés en plein boom. À commencer par la Chine, que Magath connaît bien. L’intéressé ne s’en cache d’ailleurs nullement : «» Une manière de confirmer ce qu’il affirmait voici un an, lorsque, sur le plateau de l’émission, il prétendait que «» Pour lui donner raison, il faudra, dans le cas de l’Admira Wacker, commencer par faire mieux que le Red Bull Salzbourg. Mais cela passera aussi par des victoires sur le terrain. Cela tombe bien, entre-temps, Felix Magath semble avoir mis un peu d'eau dans son vin. Son nouveau credo : «