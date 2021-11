Felipe sauve l'Atlético contre Osasuna

Atlético de Madrid (4-1-4-1) : Oblak - Vrsaljko (C. Martín, 85e), Savić, Felipe, Hermoso - Koke - Á. Correa (L. Suárez, 65e), M. Llorente (Kondogbia, 75e), Lemar (de Paul, 65e), Carrasco - Griezmann (Cunha, 75e). Entraîneur : Diego Simeone.





Osasuna (5-3-2) : S. Herrera - N. Vidal, U. García, D. García, J. Cruz, Manu Sánchez (R. Torres, 89e) - Moncayola (Kike Barja, 89e), Torró (Oier, 66e), Brašanac (I. Pérez, 75e) - Kike García, Ávila (Budimir, 65e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.

ColchonerosDes matelas, des oreillers et un corner.Au terme d'une rencontre vide de sens durant 87 minutes, l'Atlético a longtemps fait croire à deux nouveaux points laissés sur le bas-côté face à Osasuna... avant de s'en sortir, comme par enchantement (1-0). Comme face à Liverpool il y a deux semaines , pas une once de velléités offensives côté. Sauf que ça fait encore plus tache face au - désormais - huitième de Liga, qui n'a plus marqué depuis un mois. Avec deux tirs cadrés à zéro en première période dont une vraie patate de forcené signée Torró (35), lessont même devant aux points.Seule tentative originale côté Atlético, celle de Mario Hermoso... depuis sa moitié de terrain (38). Finalement, il ne se passe strictement rien jusqu'à ce que Carrasco se lance dans une entreprise osée : à base de double contact et de roulette, le Belge finit par caresser le petit filet de Sergio Herrera (81). Le portier des, dérouté de sa torpeur, sortira cueillir des prunes quelques minutes plus tard en laissant Felipe s'élever et sauver l'Atlético sur corner ().Après avoir respecté la tradition à la lettre, la bande à Simeone talonne le Real (troisième, mais avec un match en moins).