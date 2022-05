Felipe Gutiérrez plante un but de 73 mètres au Chili

AL

Si votre récole de patates n'a rien donné cette année, semez plutôt des graines chiliennes.Dans la nuit de samedi à dimanche, la quatorzième journée du championnat chilien a été illuminée par le but de Felipe Gutiérrez. Dans un duel du ventre mou entre son Universidad Católica et l'Audax Italiano, le milieu de terrain international avec la(31 ans), ancien joueur du Betis, a lâché une mine improbable depuis sa moitié de terrain... à plus de 73 mètres des cages d'Álvaro Salazar. Lobé, le portier de l'Audax n'a pu que constater les dégâts, dès la 12minute de jeu. Pourtant, c'est bien son équipe qui l'a emporté devant son public (3-2) pour doubler l'Universidad au classement, et passer onzième.Un sérieux concurrent, déjà, pour le prochain prix Puskás.