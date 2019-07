Fekir vers l'Espagne ?

1

VLA

Nabibérique ?Nabil Fekir est décidé à quitter l'Olympique lyonnais cet été et, si les propositions ne sont pour l'instant pas légion, l'international français pourrait finalement se diriger vers l'Espagne d'après le journal. En effet, les seules offres concrètes pour Fekir sont pour l'instant arrivées de Chine et ont été refusées par le joueur. Outre-Manche, Arsenal n'avancera sur le dossier qu'en cas de départ d'éléments offensifs comme Özil.Même si l'OL a laissé entendre à Fekir qu'il pourrait rester une saison supplémentaire et évoluer au milieu du 4-3-3 imaginé par Sylvinho, le joueur est cependant décidé à partir et a rencontré plusieurs intermédiaires afin de lui trouver une porte de sortie. Fekir a ainsi rencontré Jorge Mendes qui a activé ses réseaux, sondant Valence et les deux clubs de Séville. Les Andalous ont étudié la proposition, mais c'est le clubqui semble le plus susceptible d'accélérer sur le dossier, en appuyant sur sa participation à la prochaine Ligue des champions.Affaire à suivre dans les prochains jours.