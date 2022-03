Fekir, les raisons de la colère

Ce week-end contre l’Athletic Club, Nabil Fekir a reçu son deuxième carton rouge direct de la saison. Régulièrement provoqué par ses adversaires depuis son arrivée au Betis, l’ancien capitaine de l’OL traverse une période plus délicate à gérer sur le plan disciplinaire. Mais faut-il s’en inquiéter pour autant ?

Eintracht Francfort Betis Ligue Europa Diffusion sur

[ VIDEO] #LaLiga Fekir pète un plomb et se fait expulser !!! Le Français chambre en jonglant sur le terrain, est victime d'une faute et donne un vilain coup à Muniain !https://t.co/0OGs95bDdG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 13, 2022

Pellegrini : « Sur vingt fautes qu’il subit, dix sont sifflées »

« Son jeu est arrogant et amène à ce type de situation. Et comme Nabil a du caractère, il peut avoir un geste. Il ne va pas aller mettre un coup de tronche comme Zidane. »

Self-defense ?

« La parole ou les mauvais actes, ce n’était pas son truc. En Espagne, peut-être que cela change et qu'il cherche à se protéger seul car les arbitres ne le font pas pour lui. »

Par Antoine Donnarieix

Tous propos recueillis par AD, sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En une phrase, Pablo Correa a placé le football dans la catégorie des disciplines où l’émotion n’aurait pas sa place. Dès lors, l’ex-entraîneur de l’AS Nancy-Lorraine n’aurait sans doute pas apprécié la scène jouée dimanche dernier au Benito-Villamarín. Sur le flanc gauche, Nabil Fekir reçoit une ouverture de William Carvalho dans les pieds. Le numéro 8 descontrôle, observe l’espace libre autour de lui, puis se met à effectuer quelques jongles pour divertir le public sévillan, tout heureux de voir son chef d’orchestre s’amuser. Mais les joueurs de l'Athletic Club ne l’entendent pas de cette oreille : Óscar de Marcos commet une faute sur Nabilon, puis Iker Muniain vient lui susurrer quelques mots doux avant de lui mettre la main au visage. Derrière, Fekir monte au créneau et lui assène un coup de pied au niveau du mollet avant de se relever. Résultat des courses : Antonio Mateu Lahoz brandit le carton rouge à Fekir et le carton jaune à De Marcos. Et Muniain ? Impuni et considéré comme une victime dans l’histoire...Cela peut paraître partial, mais l’arbitre espagnol a fait son choix. Avec cette expulsion directe, la deuxième de la saison après un accrochage tendu avec Kerem Demirbay contre le Bayer Leverkusen en Ligue Europa, l’international français montre qu’il peut dégoupiller quand le thermomètre grimpe sur la pelouse., expliquait Manuel Pellegrini juste après la rencontre remportée 1-0 Depuis sa signature au Betis en 2019, le milieu de terrain est surveillé par les défenses de Liga, et les chiffres en témoignent : si Fekir fait partie des plus gros dribbleurs du championnat (100 dribbles réussis, quatrième ex-aqueo avec Gonçalo Guedes derrière Óscar Trejo, Luis Rioja et le leader Vinicius Junior), le Lyonnais de naissance est le joueur qui subit le plus de fautes cette saison : 67 contre 65 pour Vinicius et 60 pour... Muniain.Nabil Fekir serait-il devenu un joueur arrogant ?, répond Robert Mouangué, son ancien entraîneur en U19 nationaux à l’AS Saint-Priest.Adepte d’un sport pratiqué de manière esthétique et émotionnelle, Fekir voit paradoxalement son nombre de cartons rouges augmenter en Liga. C’est déjà sa cinquième expulsion depuis son arrivée à Séville, soit cinq fois plus que lors de son passage à l’OL de 2013 à 2019., évoque son ancien capitaine chez les U19 de l’ASSP, Nadir Dridi.Il y a dix ans, Bouangué n’avait pas de souci à se faire concernant l’état d’esprit de son diamant, et le stade Jacques-Joly s’en souvient encore., évoque l’actuel directeur sportif de l’ASSP."Waouh !" Bryan Dabo, capitaine de l’époque à Montpellier, peut en témoigner . Et si les caméras ne pardonnent plus le moindre écart de conduite aujourd’hui, Fekir reste toujours un footballeur capable de réaliser les plus grands exploits. À commencer par unecontre l’Eintracht Francfort, quelques heures après l'annonce d'une liste des 23 dans laquelle Didier Deschamps pourrait le rappeler ?