La rengaine revient inlassablement pendant les fêtes depuis les années Margaret Thatcher, encore douloureusement associées à la souffrance et au chômage dans le Merseyside. Plus de trois décennies ont passé. La Dame de fer s'en est allée. Mais le chant « Feed the Scousers » , lui, est bien resté, au même titre que le fameux « You’ll Never Get a Job » , autre « classique » du répertoire de certains fans quand ils croisent Liverpool ou Everton. Une manière pas très classe de se payer un adversaire quand on sait que l'ensemble du Royaume-Uni est concerné par une crise alimentaire.

Arsenal Liverpool Carabao Cup Diffusion sur

Manger, ceinture serrée

« La pauvreté touche tous les groupes d'âge, cela va des familles dont les enfants bénéficient de repas scolaires gratuits jusqu’aux retraités. »

« Ce qui se passe dans les rues de Liverpool arrive aussi dans les rues de Leicester et de toutes les autres grandes villes du pays, il y a une crise humanitaire. »

Le bal des ignorants

Par Quentin Ballue

Tous propos recueillis par QB.

Photos : Fans Supporting Foodbanks / Spirit of Shankly / Feeding Liverpool.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dimanche 2 janvier, Stamford Bridge. Chelsea reçoit Liverpool pour le blockbuster du jour en Premier League. Trois minutes à peine au chronomètre, quand une partie des supporters desentonne un refrain désormais familier à cette époque de l’année :. Ce qui donne dans la langue de Molière :. Le tout sur l'air de « Do They Know It's Christmas » , chanson écrite en 1984 pour récolter des fonds en faveur de la lutte contre la famine en Éthiopie. Un chant déjà poussé par les supporters de Leicester le 22 décembre à Anfield, à l'occasion d’un quart de finale de Carabao Cup, puis six jours plus tard au King Power Stadium. Pas très élégant, et encore moins intelligent. Rien de nouveau sous le timide soleil anglais, où la capitale du Merseyside est régulièrement moquée. Y compris sur le sujet de la pauvreté.Le rapport 2019 du ministère du Logement, des Communautés et du Gouvernement local place Liverpool parmi les villes britanniques souffrant le plus de la pauvreté, en se basant sur le revenu, l'emploi, la santé, l'éducation, le logement, l'environnement et les crimes. Près de la moitié des quartiers de Liverpool sont considérés comme(48,7%), situant la ville juste derrière Middlesbrough (48,8%). Le gouvernement estime aussi que 23,5% de la population y vit dans un foyer défavorisé sur le plan du revenu. Seules Middlesbrough (25,1%), Knowsley (25,1%) et Blackpool (24,7%) font tristement pire. En janvier 2013, le maire de l'époque Joe Anderson a d'ailleurs mis en place un groupe d'action sur la lutte contre la pauvreté, dont fait partie l’alliance alimentaire Feeding Liverpool , insiste Naomi Maynard, à la tête de ce réseau rassemblant une multitude d’acteurs impliqués dans la lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire., poursuit-elle. fixé à 11,05 livres sterling à Londres et à 9,90 livres dans le reste du pays par la Living Wage Foundation , alors que le salaire minimum légal est de 8,91 livres, NDLR)Un tiers des adultes serait en situation d'insécurité alimentaire à Liverpool, d’où le lancement d’un Good Food Plan par la municipalité en 2021.Les supporters se sont aussi engagés puisque la banque alimentaire Fans Supporting Foodbanks, cocréée par des fans deset des, a lancé la campagne Right to Food en novembre 2020. Le but : inscrire dans la loi le droit à la nourriture., confie Dave Kelly, cofondateur de l’organisation.Un problème loin d’être localisé, en témoigne l’investissement de Marcus Rashford en la matière pour que les enfants défavorisés aient accès à des repas gratuits.Dans ce contexte, entendre des milliers de voix reprendre « Feed the Scousers » a logiquement hérissé quelques poils., se désole Dave Kelly, alors que 41% des enfants de Leicester vivent dans la pauvreté et que le recours aux banques alimentaires y a aussi explosé Un désarroi d’autant plus grand que la crise sanitaire a aggravé les choses, comme l’exprime Naomi Maynard :En cinq ans, l'activité des banques alimentaires a augmenté de 128% outre-Manche. L'occasion de rappeler que la faim ne porte les couleurs d'aucune ville ou d'aucun club.