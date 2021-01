Chiesa, l'aile et les cuisses

Sur son côté droit, l'ailier italien de la Juve est clairement le fonceur le plus en vue de ce début de Serie A. À 23 ans, le fiston d'Enrico travaille comme un bœuf, parle un anglais parfait, râle sur le pré comme tout mauvais perdant qui se respecte et évolue là ou Andrea Pirlo lui ordonne de se placer, sans jamais faire de simagrées. Et si la promesse Federico Chiesa était déjà devenue une confirmation ?

Federico Chiesa est un type propre sur lui. Du genre bien élevé, casanier et toujours bien coiffé. Si son papa, Enrico, a été un joueur majeur de Parme et de la Fiorentina de 1996 à 2002, le bambin n'a jamais essayé de bénéficier de passe-droits. Dans son adolescence, il était même déclassé dans les catégories de jeunes de la Fiorentina, son club formateur, où il a fini par se faire un prénom, avant d'être transféré à la Juventus cet été. Voilà qui est Federico Chiesa : un type terre à terre, qui ne franchit jamais la ligne rouge. La sienne a plutôt la couleur blanche de la ligne de touche, sur laquelle il cavale comme un funambule en Serie A depuis 2016, année de ses débuts chez les professionnels. Cette saison, lea rejoint la Juventus, et on peinerait même à trouver actuellement un ailier plus frisson que lui en Italie.Alors que la Vieille Dame défiera l'Inter ce dimanche soir, l'Italien sera peut-être, en l'absence de Paulo Dybala, l'indispensable accélérateur de particules des. Face à l'AC Milan début janvier, l'Argentin avait servi à deux reprises l'ancien Violet, auteur d'un doublé qui avait condamné leà sa première défaite après 27 matchs de rang sans revers en Serie A. Pas un hasard : en onze rencontres de championnat sous le maillot, Chiesa a déjà trouvé quatre fois le chemin des filets et distribué trois passes décisives, le néo-ayant peut-être passé un cap sur le plan statistique. Le bonhomme, réputé pour ses qualités de fonceur qui constituaient aussi ses limites, a semble-il rationalisé son jeu. S'il reste un joueur force de proposition, très actif pour appeler le cuir et donner un coup de patte à son latéral défensivement, ses efforts sont plus justement dosés, ses courses mieux choisies. En somme, Federico Chiesa progresse. À la Juventus, on l'a vu aussi bien évoluer piston droit dans un 3-5-2 que milieu offensif droit ou gauche, dans le système en 4-4-2 que privilégie depuis plusieurs semaines Pirlo.C'est même plutôt dans ce rôle de milieu droit à l'ancienne que Chiesa a brillé dernièrement. Pas obsédé par l'idée de recevoir le ballon dans les pieds, le natif de Gênes est une insatiable machine à appels, et n'est jamais aussi fort que lorsqu'il attaque intelligemment la profondeur. À l'heure des ailiers obsédés par l'idée de replonger dans l'axe, Federico est plutôt du genre à « sniffer » la ligne de touche, pour distiller en bout de course des centres justement dosés. Doté d'une belle qualité de pied et d'une vitesse naturelle avantageuse, Chiesa n'embrasse pas non plus le profil du joueur surdoué techniquement. Il ne dit lui-même pas autre chose :L'ancien Florentin est un stakhanoviste, un vrai :Modèle de gendre idéal dans la vie de tous les jours, l'Italien est néanmoins un vrai personnage sur le terrain. Hyperactif, râleur compulsif, on le voit souvent grimacer quand une passe ne lui arrive pas dans les pieds. Sa gestuelle, furieuse et frénétique, ne s'accorde pas le luxe de l'élégance : pas le temps. Pas besoin. Federico Chiesa ne joue pas pour amuser la galerie. Finalement, c'est peut-être un modèle de joueur moderne qu'il ambitionne de devenir. Polyvalent, polyglotte - il a étudié à l'école américaine de Florence pour perfectionner son anglais dans ses jeunes années - leprésente bien et se confie avec intelligence aux médias. L'année dernière encore, la presse transalpine le décrivait souvent comme. Mais peut-être qu'il est temps pour Federico Chiesa de prouver qu'il n'y a déjà plus lieu d'attendre. Aujourd'hui et demain, l'aile droite de la Juventus pourrait être appelée à devenir sienne, pour de nombreuses années encore.