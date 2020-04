FC Slutsk seul en tête du championnat biélorusse

SO

Штодзённая кропка.Rare championnat à être encore maintenu malgré la pandémie du coronavirus, la Vysshaya Liga continue de nous régaler. Et notamment grâce au FC Slutsk qui est désormais seul leader du championnat après six journées. Une première place rendue possible grâce à leur victoire face à Belshina (3-2) plus tôt dans la journée dominicale. Un succès acquis dans les dernières minutes suite après un pion de l'inévitable Umar Bala Mohammed qui s'offre un doublé au passage.Leaders ex æquo avant cette journée, Zhodino et Vitebsk n'ont pas pu suivre le rythme imposé par le FC Slutsk en faisant respectivement match nul face au Rukh Brest et en s'inclinant sur la pelouse du Isloch Minsk qui en profite pour être le nouveau dauphin.Да сустрэчы на наступным тыдні. Comment ça vous ne parlez pas encore biélorusse ?