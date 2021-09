FC Pange, sauvé par la lose

C'est une histoire folle. Elle a eu lieu au printemps dernier, en pleine saison blanche. Sélectionné pour participer au concours du « pire logo de football » organisé par le compte Twitter de la Fédération française de la lose, le FC Pange, club de Moselle, a remporté la compétition haut la main. Un bon moment de rigolade, qui a permis à ce petit club de moins de 100 licenciés de retrouver des couleurs après de longs mois à l'arrêt.

? Le pire blason ?La Grande Finale pour le titre suprême du pire blason. 2 salles, 2 ambiances, 2 pays.1 seul vainqueur possibleLincoln City FC vs FC Pange pic.twitter.com/q6CzVJBjD4 — Fédé ?? de la Lose (@FFLose) April 6, 2021

Le sketch de la Twingo de Dany Boon

« Cela a changé énormément de choses »

Par Tom Binet

Et le vainqueur est... le FC Pange !Thomas Devot n'en revient toujours pas. Le responsable de la communication de ce petit club mosellan de troisième division de district peut être fier : le FC Pange vient de remporter le concours du pire logo de football, organisé par la Fédération française de la lose.Une compétition second degré imaginée au printemps dernier par le célèbre compte Twitter aux plus de 200 000 abonnés, en pleine saison blanche pour le football amateur, pandémie oblige. Le lauréat et sa vache Marguerite, représentée en ballon de football, crampons aux sabots et cuir aux pieds prête à taper dedans repartent avec une bonne dose de fierté, et surtout d'autodérision.Pange, ses quelques centaines d'âmes et son club qui ne dépasse pas les cent licenciés se retrouvent ainsi à passer au JT de TF1 pour leur exploit., en rigole encore Thomas Devot.Bordeaux, Nantes ou encore les Anglais de Lincoln City en finale : le parcours du FC Pange ressemble à l'épopée d'un petit Poucet en Coupe de France.Une reconnaissance bienvenue pour un club quiet qui a connu son quart d'heure de gloire au tournant du siècle, lorsqu'il vient faire un petit coucou au niveau régional. Jamais revu depuis. Rien d'étonnant pour un club de village.Mais alors, d'où vient ce fameux blason qui a permis à Pange de devenir plus qu'un point sur une carte de France ? Pour trouver la réponse, il faut remonter une quinzaine d'années en arrière, époque où Xavier Meunier est encore président du club., justifie celui qui a imaginé le dessin qui allait rendre Pange célèbre.Pour lui, ce logo tient surtout de la blague bon enfant dans un club souvent chambré pour sa ruralité.À l'arrivée, un sacré coup de projecteur pour un tout petit club de, comme aiment à leur rappeler les adversaires., détaille encore Thomas Devot. Surpris par l'ampleur de la blague, le club et la FFL ont même décidé de créer un T-shirt avec le logo et l'inscription, dont les ventes ont notamment permis de financer un éclairage pour le stade.Au-delà de l'aspect pécuniaire, le FC Pange a également gagné en popularité, en atteste lamise en place pour regarder un match des Bleus pendant l'Euro sur écran géant., poursuit Thomas Devot.Une aubaine pour celui qui n'a plus dépassé les 100 licenciés depuis dix ans., estime encore celui qui joue avec les seniors du club.Plus énorme encore :, annonce fièrement Xavier Meunier. Chiche.