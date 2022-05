Chirivella, c'est une histoire sérieuse

« Pedro a souffert de son passage à Liverpool. C’est un gars mature, mais sa première année était compliquée. À Valencia, il avait ses amis, sa famille, la plage, le soleil... Il s’est sacrifié pour son rêve. »

« À Valence, j'avais tout »

Padel et Nicolas Pallois

« Ils ne m’ont laissé partir qu’au dernier jour de mercato, mais les papiers du transfert ne sont pas arrivés à temps. Je suis allé là-bas pour faire six mois sans jouer. »

Les menottes à Extremadura, le sursis contre Milton Keynes

« Né pour être milieu de terrain »

« Il avait beaucoup de problèmes de croissance. À Liverpool, c'était résolu, et il a pu progresser dans son jeu sans ballon. Aujourd’hui, il est devenu un joueur de football bien meilleur que celui qu’on avait à Valencia. »

Osgood-Schlatter et récital rémois

La ferveur de Bollaert n’explique pas tout. Samedi dernier à la mi-temps sur la pelouse du RC Lens, le FC Nantes se dirigeait vers un succès qui lui tendait les bras, en supériorité numérique et avec un break d’avance au tableau d’affichage. Du moins, c’est ce que l’on pensait, puisque les Canaris se sont finalement liquéfiés en seconde période et ont abandonné la bataille du milieu de terrain, pour encaisser l’égalisation à la 81e minute et passer proche de se faire complètement retourner en fin de partie. Le changement de visage de l’octuple champion de France, au-delà de la force de frappe du peuple lensois, trouve peut-être son origine au sortir des vestiaires, moment qu’Antoine Kombouaré a choisi pour faire s’asseoir sur le banc Pedro Chirivella. Revenant pourtant d’une blessure aux adducteurs, ce dernier a profité de ses 45 minutes de reprise en première période pour rappeler sa primordialité dans l’entrejeu nantais , avant de voir ses coéquipiers perdre pied à sa sortie. Deux jours plus tôt, le maître à jouer jaune et vert - arrivé dans la cité des ducs de Bretagne à l’intersaison 2020 - prolongeait d’ailleurs de trois saisons, soit jusqu’en 2026. À l’heure où Nantes s’avance au stade de France ce samedi pour rafler un premier trophée depuis deux décennies, le milieu de 24 ans a trouvé une place de choix, avec sa patte de gourmet, dans un collectif qui a tourné à merveille cette saison., admet-il dans un français déjà quasiment parfait, après avoir proposé le choix de la langue. Et le quarterback nantais pèse ses mots, puisque son parcours ressemble à celui de beaucoup trop d’autres joueurs dupés par la cruauté du foot-business : celui d’un crack d’un club européen, repéré par une formation anglaise au gros pedigree, attiré outre-Manche avant même sa majorité, puis laissé au placard, trimbalé entre la réserve et les prêts à travers l’Europe, et enfin invité quelques années plus tard à se reconstruire footballistiquement, mentalement et humainement en visant un peu moins huppé pour réellement lancer sa carrière. Ce chemin, avec Liverpool dans le rôle de l’usine à champions et le Valencia CF en tout premier point de départ, Chirivella l’a suivi de 2013 à 2020, avant de finalement atterrir en Ligue 1 du côté de la Loire-Atlantique. Il y a neuf ans se produisait donc ce virage brutal - moyennant un peu plus de deux millions d’euros - dans un contexte flou à Valence et avec un horizon qu'il estimait plus dégagé pour lui côté anglaisL’international U17 débarque alors sur les bords de la Mersey avec sa petite famille :, avoue-t-il pourtant :Une fin presque brutale, se souvient David Ruiz, membre de la même génération (aujourd’hui au CD Acero en D5) et de sa garde rapprochée :Et ce, pour quitter un cocon où il se développait depuis ses cinq ans, et où évoluent encore ses deux meilleurs amis - accessoirement les deux plus gros talents de la classe 1997 - Carlos Soler et Toni Lato, arrivés quasiment au même moment.expose Chirivella.Et le programme y est d’ailleurs tout trouvé :, pose RuizUn virus que le milieu de terrain a d’ailleurs transmis du côté de Melwood à un certain Jürgen KloppAlors pourquoi ce départ ?se souvient le bien nommé Titín Santafé, son entraîneur en benjamin et alevin.À ‘Pool, l’Espagnol termine son lycée et patiente jusqu’à ses dix-sept ans pour pouvoir signer son premier contrat pro. Il voit aussi Alberto Moreno le prendre sous son aile, et garde près de lui un petit bout d’Espagne en partageant une paëlla le dimanche avec son clan et celui de Sergi Canós, son coéquipier enU17 qui a atterri au même moment dans le nord du Royaume. Malgré cinq premières apparitions chez les grands en 2015-2016 (avec un baptême en C3 face au Bordeaux de Nicolas Pallois, et une entrée en PL à Swansea), il n’aura pourtant jamais réellement sa chance chez lesLa faute peut-être à l’apparition cette saison-là d’un nouveau coach allemand à lunettes, venu du Borussia Dortmund et s’apprêtant à tout révolutionner dans le Merseyside :Ruiz se souvient :Là-bas, Chirivella doit aussi se bagarrer avec une étiquette : celle du nouveau Xabi Alonso Tout en restant sous contrat en Angleterre, celui qui porte le numéro 5 - par fanatisme pour le Zidane du Real - prend la direction des Pays-Bas et de l’Eredivisie, pour un an et demi. D’abord chez le promu Go Ahead Eagles (titulaire indiscutable, présent dans le onze de départ 17 fois consécutives pour 2 buts et 3 assists) qui descendra en mai 2017 après 12 défaites en 17 matchs sous Chirivella ; puis au Willem II Tilburg (35 apparitions dont 34 titularisations avec 4 passes dé à la clé).dans un championnat technique et généreux en espaces, laquelle lui redonnera confiance dans le joueur qu’il est. Mais à son retour, la porte est toujours bloquée (aucune apparition pro en 2018-2019) et vient alors l’épisode Extremadura :Après ces six mois au bagne, miracle : en septembre 2019, Klopp lui offre 27 minutes de jeu en League Cup contre le MK Dons FC. Mais le sort s’acharne, comme il le narre pour Panenka Le pire sera évité, mais Chirivella est à bout :, continue-t-il dans"Je veux partir, je ne veux même plus m'entraîner ici, je veux rentrer chez moi."Résultat, avant de signer (libre) à Nantes - au lieu de la Liga dont il rêvait - à l’été 2020, le jeune Hispanique se contente d’une saison à 6 apparitions et 396 minutes avec l’équipe première de Liverpool, essentiellement en coupes (dont un déplacement à Shrewsbury au 4tour de FA Cup, où il donne à Curtis Jones son unique passe décisiveet dispute ses onze seules minutes avec Mohamed Salah)., lâchera-t-il à, gardant tout de même en mémoire quelques jolis souvenirs, comme contre Everton ou Arsenal, rembobine-t-ilPremier Espagnol à porter les couleurs du FCN depuis un certain José Garcia Giménez entre 1947 et 1949, timide à ses débuts dans l’Hexagone, lea peu à peu pris ses marques avec l’arrivée de Kombouaré, et laissé passer la tempête en 2020-2021 (malgré ses atomes crochus footballistiques avec Christian Gourcuff) pour aujourd’hui rayonner en maître du tempo et distributeur hors pair, autour de joueurs de contre-attaque comme Ludovic Blas, Moses Simon ou son petit protégé Randal Kolo Muani., tranche Titín SantaféOn l’a pourtant vu, la saison passée, signer une remontée de balle décisive lors d’un succès sur la pelouse de Strasbourg (victoire 2-1, le 24 avril 2021), laquelle avait fini de valider son adaptation en France et enclenché l’excellent sprint final des Canaris, clé du maintien l’an passé.[...]Si Pedro Chirivella est aujourd’hui ce milieu défensif complet qui prend du plaisir dans cette Ligue 1 « très physique » et directe (As) , qui plus est sous les ordres du Kanak et ses préceptes bien loin du modèle espagnol, c’est sans doute en grosse partie grâce à Liverpool et Jürgen Klopp., répond-il quand on lui demande où est né le "style Chirivella"Une évolution qui trouve son explication dans la croissance du Valencien, si l’on en croit Titín Santafé :(U12 en Espagne)Quand il confisque le cuir, le meilleur pote de Fábio et Andrei Girotto dans le vestiaire nantais est toujours capable de régaler, à l’instar de sa prestation insolente face à un Reims à dix contre onze , en février dernier (118 ballons touchés, 105 passes réussies sur 111 tentées, dont 39 dans les 30 derniers mètres, 18 passes longues rentrées). Mais ce n’est pas forcément ce à quoi le technicien aspire, n’empruntant pas exactement le chemin tout tracé qu’on lui a indiqué au pays :Regoûtant enfin à l’épanouissement sportif, il peut aussi faire parler un leadership qui saute aux yeux. Un trait de personnalité évident pour Ruizet Santafé :Et en attendant de revenir au pays, une promesse qu’il s’est faite, il peut enfin profiter d’un peu de répit dans ce football qui ne l'a pas toujours épargné.

Par Jérémie Baron, avec Anna Carreau





(1) « Valence changeait de président avec l’arrivée d’Amadeo Salvo, la situation était un peu étrange. J’arrivais dans une sorte d’impasse au niveau personnel. J’étais prêt à rester encore quelques années à Valence parce que tout se passait bien, mais le projet de Liverpool m’a convaincu. Je les sentais très désireux de me recruter. Dans le même temps, Valence ne me proposait pas d’intégrer l’équipe réserve, alors que j’avais l’assurance d’intégrer l’équipe B de Liverpool à court terme. » (



(2) « Je suis entré à 5 ans à La Paterna, Carlos et Toni sont arrivés un an après. Ce sont toujours deux amis proches, nous nous appelons régulièrement. Je suis vraiment très heureux pour eux de les voir au club. Carlos va bientôt atteindre les 200 matchs professionnels avec son club formateur, c’est une vraie fierté de le voir jouer là-bas. Quand j’y étais, j’avais une énorme envie de représenter le club de la ville où je suis né. On était entre amis, à jouer au foot dans le meilleur club de la région, et dès que le match se terminait, je pouvais rentrer à la maison pour profiter de ma famille. » (issu du même entretien pour Sofoot.com)



(3) « Dans le privé, Klopp est quelqu’un de très accessible. En mars, je me souviens que nous étions allés faire une préparation physique à Tenerife pendant une autre trêve internationale. Avec Alberto Moreno, José Enrique et un kiné espagnol, on s’est fait une session de padel. Klopp n’avait jamais entendu parler de padel auparavant. Quand il nous a vus jouer, il s’est mis à nous poser plein de questions, il était très intéressé. Trois mois plus tard, il y avait un terrain de padel flambant neuf à Melwood où Klopp jouait tous les jours ! Il est vraiment tombé amoureux de ce sport. » (issu du même entretien pour Sofoot.com)



(4) « Jouer à Anfield, c'est indescriptible. Finalement, je n'ai pas eu l'opportunité d'y jouer beaucoup, mais j'ai quand même vécu des matchs fous. Le 5-5 contre Arsenal en Coupe d'Angleterre avec la victoire aux tirs au but, la victoire contre Everton au tour suivant... Je raconterai tout cela à mes enfants, c'est certain. » (issu du même entretien pour Sofoot.com) Propos de Pedro Chirivella recueillis par AC et JB, sauf mention. Ceux de Titín Santafé et David Ruiz recueillis par AC