FC Nantes : La LFP ferme la tribune Loire jusqu'en fin de saison

Le SB29 a pris acte de la décision de la Commission de Discipline du 27/04. La tribune Quimper est sanctionnée d’un match ferme (déjà purgé) et de 2 matchs avec sursis. Elle est donc rouverte pour la réception de Clermont ce dimanche.?Billetterie ? https://t.co/RX4M5FAqH1 pic.twitter.com/2pZFj74vjj — Stade brestois 29 (@SB29) April 28, 2022

? Hier le Club a pris connaissance de la décision de la @FFF de la fermeture de la tribune Loire lors de #FCNSRFC et #FCNASSE, pour l'utilisation d'engins pyrotechniques lors de la demi-finale de la Coupe de France.Le Club a décidé d’interjeter appel de la décision ? — FC Nantes (@FCNantes) April 28, 2022

La totale déconnexion de leur vision du football avec la réalité des stades est aberrante, mais le fait qu’ils veuillent l’imposer à tout le monde est alarmant.Combien de temps encore va durer ce délire ? — Romain (@RomainGaudin) April 27, 2022

NDS

La LFP dans ses œuvres.Le 10 avril dernier, Brestois et Nantais (1-1) avaient dû attendre une dizaine de minutes que des supporters du SB29 descendus sur la pelouse daignent reprendre place dans leur tribune. Ce mercredi, la LFP a annoncé les sanctions infligées aux deux clubs. Le Stade brestois ne sera pas affecté, car il est sanctionné de trois matchs de fermeture de sa tribune Quimper... dont deux avec sursis, le premier ayant déjà été purgé contre Lyon il y a huit jours.Le FC Nantes n'a pas eu la même chance : il devra dorénavant se déplacer sans supporters, puisque la LFP lui a annoncé trois matchs de fermeture de son parcage visiteurs. Surtout, la Ligue a également communiqué une sanction qui va réduire les décibels à La Beaujoire. La tribune Loire sera fermée jusqu’à la fin de la saison (pour les réceptions de Rennes et Sainté, donc) après l’utilisation massive d’engins pyrotechniques lors de la demi-finale de Coupe de France remportée face à Monaco (2-2, 4-2 aux tirs au but) En cas de succès en finale le 7 mai et de fête quatre jours plus tard lors du derby face au SRFC, la tribune la plus chaude de l'enceinte nantaise sonnera donc creux., a réagi le coach du FCN Antoine Kombouaré ce jeudi en conférence de presseDéjà que les joueurs nantais pouvaient se sentir en vacances en Ligue 1, le manque d’ambiance ne risque pas d'arranger les choses.