Kombouaré, Kanak Plus

« Le coach ne fait pas partie de ceux qui intellectualisent le football à outrance. Il est dans l’essentiel, à savoir la qualité de l’homme au-delà du footballeur et la puissance du collectif, au-delà de la force des individualités. »

J+1, bagarre et grand frère

Coups de sang et coups de mou

« Je l'ai vu une fois avec un poignet multiplié par deux. Je lui demande ce qu'il a foutu et j'apprends qu'il a pété le paperboard à la mi-temps d'un match. Il faut le faire... »

« Quand il est chez lui et que la télé est allumée, vous avez neuf chances sur dix d'y voir du golf plutôt que du foot. »

He loves greens

Vidéo

« Il avait été sollicité plusieurs fois par M. Kita à Nantes, mais compte tenu de son caractère très spécifique, il a toujours dit qu'il n'irait jamais. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. »

Tout est bon dans le cocon

Par Jérémie Baron et Clément Gavard

Tous propos recueillis par JB et CG, sauf ceux de Kombouaré tirés de L'Équipe, Presse Océan et de conférences de presse









L'histoire revient sur la table à chaque fois qu'Antoine Kombouaré croise le chemin du Paris Saint-Germain. Le technicien de 58 ans, plutôt pudique, parle rarement de son aventure avortée sur le banc du club de la capitale. Le 22 décembre 2011, au lendemain d'un succès contre Saint-Étienne (1-0) permettant au PSG de conforter sa place de leader, QSI et Leonardo décident de rêver plus clinquant en se séparant de Kombouaré , pas aidé par un mois de novembre délicat et une élimination précoce en phase de poules de Ligue Europa, pour laisser la place à Carlo Ancelotti.(lui et Leonardo), raconte l'ancien coach parisien dans son bouquin, publié en 2014. Son meilleur pote Bertrand Guémas, qui connaît le bonhomme depuis 1985 à une époque où le courtier s'occupait des assurances de nombreux joueurs nantais, parle d'une"Écoute Antoine, tout a un prix, prends-leur un maximum d'argent !", se marre-t-il.Après une pause de six mois durant laquelle il voit le Paris d'Ancelotti échouer à la deuxième place derrière Montpellier, Kombouaré choisit de s'exiler en Arabie saoudite, à Al-Hilal. Une parenthèse exotique de courte durée, le Kanak prenant la porte après seulement neuf matchs à la suite d'une défaite dans le derby contre Al-Nassr malgré... une deuxième place au classement., pose Bertrand Guémas.Dix ans plus tard, Kombouaré a retrouvé les clés de la Maison jaune, où il a fait son retour le 10 février 2021 pour succéder à l'éphémère Raymond Domenech pour devenir le quatrième entraîneur en six mois d'un FC Nantes à la dérive. Après avoir décroché le maintien dans la souffrance d'un barrage aller-retour contre Toulouse au printemps, Kombouaré a redonné des couleurs aux Jaune et Vert, au point de remettre le football au premier plan et d'éclipser les contestations toujours aussi présentes contre la présidence . Comme un clin d'œil, le Kanak a véritablement fait son retour en pleine lumière le week-end dernier avec un succès éclatant de son FCN contre le PSG (3-1) et à dix jours d'une demi-finale de Coupe de France contre Monaco qui pourrait permettre au peuple nantais de rallier Saint-Denis pour la première fois depuis 2004. Une réussite collective, mais également personnelle pour un homme prêt à déchirer les étiquettes qu’il traîne.Après les sommets dans la capitale et la pige saoudienne, le Kanak a remis les mains dans le cambouis, à partir de 2013, dans des clubs à dimension humaine et plus à son image. Mais c’est aussi durant cette période, entre une montée-descente avec le RC Lens, une aventure guingampaise mal terminée, un sauvetage réussi en serrant les dents avec Dijon et deux mois et demi cauchemardesques au Téfécé , qu’il s’est vu coller une image du pompier de service dont le nom rime surtout avec combat, pour le plus grand plaisir desur Canal+. Ce n’est pas pour grand-chose d’autre, au départ, que Waldemar Kita l’a rapatrié au bercail il y a un an., témoigne Ludovic Baal, son vice-capitaine dans le Pas-de-Calais.Reste que Casque d’or , de l’aveu de tous, enfile plus facilement le costume de meneur d’hommes mobilisateur que de tacticien hors pair, et pose rarement ses valises quelque part pour tout révolutionner., se souvient Florent Balmont, qui a connu ses derniers mois de footballeur sous ses ordres au DFCO., développe de son côté Étienne Didot., corrobore un membre du FC Nantes.Dans la plupart des clubs où il passe, il semble avoir montré une certaine capacité à faire passer un cap à ses joueurs dans la tête, à l’image des secondes vies d’ Alban Lafont , Andrei Girotto, Pedro Chirivella Moses Simon ou encore Ludovic Blas (déjà croisé à l’EAG) depuis son intronisation au FCN., lâche d’emblée Baal.(en 2014).Un entraîneur accompagnateur et protecteur, mais également réputé pour des coups de sang qui ont marqué ceux qui ont côtoyé l'animal dans ses clubs respectifs. Didot se rappelle une télé tombée au sol lors d'une grosse colère piquée après une défaite contre Bordeaux. Gervais Martel, son président à Lens, ouvre lui aussi la boîte à souvenirs :, répondait-il à tout cela en 2018.Très franc de nature, le Néo-Calédonien a pu parfois se chauffer avec certains de ses éléments, à l’image des joueurs écartés à Nantes (Kader Bamba et Abdoulaye Touré, partis depuis), de son explication musclée avec Nicolas Pallois dans le vestiaire après une défaite à Nice en avril dernier ou encore de son engueulade avec Pascal Gastien lors de Nantes-Clermont.Pour autant, accompagné depuis de longues années maintenant par son adjoint Yves Bertucci et son préparateur physique Michel Dufour, c’est une image très humaine et empathique qu’il laisse, des Côtes-d'Armor à la Côte-d’Or. Didot n’a pas oublié :Idem chez Balmont :(de Senou Coulibaly, le 9 mars 2019 face à Reims),Le technicien est décrit par Ludo Baal commeÀ Lens, comme dans beaucoup des projets dans lesquels il s’est engagé par la suite, il a connu des conditions chaotiques qui l'ont parfois poussé à taper du poing sur la table., admet Martel.Une certaine habitude à subir les conséquences de crises institutionnelles, comme à Guingamp, ou bien à se retrouver dans des bourbiers sans issues, comme à Dijon, où il avait refusé une proposition de contrat au printemps 2019 après avoir réussi l'opération maintien. Même chantier quelques mois plus tard à Toulouse, où il a pris la porte en moins de trois mois et laissé quelques mauvais souvenirs, au point que les joueurs et membres du staff de l'époque contactés n'ont pas donné suite à nos sollicitations., rejoue Bertrand Guémas.Il faut dire qu'Antoine Kombouaré ne s'était pas facilité la tâche avec une première conférence lunaire et restée tristement mémorable dans l'esprit des supporters toulousains. Pour sa grande présentation, le Kanak parle ainsi de, précise qu'il a seulement suivi le championnat avecet admet qu'ildu TFC. Le natif de Nouméa n'est pas le roi de la communication, et il ne l'est pas devenu en posant ses fesses sur le banc de Nantes. Kombouaré est nature, presque trop. Il dit ce qu'il pense, sans calculer ni se soucier de l'image renvoyée au public. Une certaine forme de transparence absolue, quitte à passer pour un guignol. L'été dernier, il avait encore interloqué son monde au moment de l'arrivée du Ghanéen Osman Bukari Ces drôles de sorties médiatiques ont fini de construire l'image d'un Kombouaré détaché du jeu, voire d'un entraîneur fainéant et je-m'en-foutiste. Ceux qui le connaissent expliquent qu'il adopte parfois cette posture décontractée face à la presse pour se protéger et expliquent que l'ancien défenseur a besoin de ne pas penser au ballon rond à longueur de journée., le défend Martel.Pour la première fois dans sa carrière de technicien, Kombouaré a passé un an loin des terrains, entre ses aventures toulousaine et nantaise. Chaque moment de flottement est une occasion pour lui de souffler. Après sa parenthèse dijonnaise en 2019, il décide par exemple de se couper du foot pour se lancer dans un tour du monde avec sa femme avant que son projet ne soit avorté par le coup de fil d'Olivier Sadran. Ces dernières années, il lui a également souvent été reproché de passer un peu trop de temps sur les greens pour jouer au golf, une deuxième passion assumée par le principal intéressé . Lors de sa dernière saison à Guingamp, des bruits de couloir laissaient même entendre qu'il arrivait au coach kanak de louper une séance d'entraînement pour perfectionner son swing., balaye Didot.Depuis trente ans, Kombouaré écume les 18 trous de l'Hexagone, seul ou accompagné, et participe même régulièrement à des tournois., sourit Bertrand Guémas, précisant au passage que l'entraîneur nantais a pris l'habitude de reverser ses gains à des associations après ses triomphes en amateur., enchaîne-t-il.Gervais Martel a lui aussi partagé quelques moments clubs à la main avec Kombouaré à leur époque lensoise commune :Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Casque d'or va chercher des conseils auprès de joueurs professionnels, comme Thomas Levet ou Alex Levy., relance Bertrand Guémas.S’il tape régulièrement la petite balle avec des footeux (Alain Roche, Laurent Blanc, Michel Der Zakarian, Alain Boghossian notamment), il ne devrait pas de sitôt fouler le green avec Waldemar Kita. À Nantes, si tout roule sportivement pour l’équipe première, c’est aussi parce que Kombouaré a rapidement pris les commandes du navire d’une main ferme (il a d'ailleurs soigneusement verrouillé la communication ces derniers mois), en éloignant le touche-à-tout polonais de sa zone d’action. Son geste fort en octobre à la pause du match contre Clermont, où il avait empêché la direction de pénétrer dans le vestiaire, en est d’ailleurs l’attestation. Ces retrouvailles avec le FCN, dans le club de ses débuts, celui de son modèle Coco Suaudeau, sur saoù il a toujours gardé des attaches et des souvenirs (la naissance de sa fille, une maison à Saint-Brévin-les-Pins au bord de mer, mais aussi la plupart de ses amis), semblaient avec du recul sonner comme une évidence, comme l’explique Bertrand :Ce retour dans le 44 n’a pourtant pas été une mince affaire, à cause d’un détail important :, témoigne Bertrand.On est tout de même loin du grand amour depuis, Kita et Kombouaré n’ayant quasiment aucune relation :, poursuit Guémas."Laissez-moi faire, ne faites pas comme avec les autres entraîneurs.""Pourquoi vous cherchez un entraîneur alors ? Allez-y, je ne serai pas votre faire-valoir."La cohabitation dure en tout cas depuis un an, et les bons résultats du FC Nantes, 7de Ligue 1 avant le déplacement à Metz ce week-end, facilitent la vie de Kombouaré. Ce dernier connaît l'instabilité du métier qu'il pratique depuis bientôt 20 ans, et se doute probablement que le prochain été sera agité sur les bords de l'Erdre avec le départ programmé des cadres de la machine jaune et vert., image Gervais Martel. À l'approche de la soixantaine, le Kanakde la vie après le foot avec Laurent Blanc et sait que la retraite finira par pointer le bout de son nez., confirme son compère Bertrand.À Nantes ou ailleurs, les paperpoards n'ont pas fini de souffrir.