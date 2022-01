FC Metz : comment survivre pendant cette CAN ?

Avec sept joueurs mobilisés, le FC Metz est le club européen le plus impacté par la CAN, qui se déroulera tout au long du mois de janvier. Problème : le Club à la Croix de Lorraine, dix-huitième au classement, joue sa survie en championnat et n'avait clairement pas besoin d'un boulet supplémentaire dans sa besace. Mais au fond, la situation n'est peut-être pas si désespérée.

Plan de long terme et aléas du direct

Yes you CAN

Par Valentin Lutz

Tous propos recueillis par VLU.

Lorsqu'il se présente en conférence de presse il y a quelques jours, le 7 janvier précisément, Frédéric Antonetti a du mal à contenir sa frustration. «, balance-t-il.» Avant d'enfoncer le clou. «» La cause du problème ? La CAN bien sûr, puisque le FC Metz a envoyé pas moins de sept de ses joueurs au Cameroun, ce qui en fait le club français (et même d'Europe) le plus mobilisé, alors même qu'il tente de sauver sa peau en championnat. Alors, comment en est-on arrivé là ? Et surtout, la situation est-elle déjà désespérée pour le Club à la Croix de Lorraine ? Désespérée, sans doute pas, car après tout, ce serait bien un comble pour l'écurie grenat de déclarer que pour elle, la messe est déjà dite.A l’origine de la situation actuelle du FC Metz, tout sauf une politique sportive erratique, bien au contraire, puisque le club mosellan s’est bâti sur un plan de long terme, simplement perturbé par une bonne dose de malchance, ère Covid oblige. «, se rappelle le directeur sportif Philippe Gaillot.» De fait, à cette époque, Metz s’avère peu en danger. Oui mais voilà, par la suite, les choses changent, et vite, car les évènements s’enchaînent : d’abord parce que les cadres de l’effectif performent, et s’imposent progressivement en sélection, ensuite parce que la COVID passe par là et contraint les instances du football africain à déplacer la CAN à l’hiver 2022. «, rejoue le directeur sportif messin.A l’été 2021, le FC Metz, qui ne bénéficie pas d’une marge de manœuvre forcément énorme sur le marché des transferts, fait un choix intermédiaire, celui de «» , tout en y adjoignant «» . Dans les faits, bien qu’elle se refuse à faire des choix de nationalité, l’écurie lorraine transfère Victorien Angban, Mamadou Fofana et Vagner, tous concernés par la CAN, et recrute certains joueurs appelésà prendre le relais des internationaux, notamment Nicolas De Préville ou Amine Bassi. Résultat, l’hiver et la CAN venus, les Lorrains se retrouvent aujourd’hui dans une situation «» , mais «» : sept joueurs (Farid Boulaya, Habib Maïga, Dylan Bronn, Alexandre Oukidja, Kiki Kouyaté, Pape Matar Sarr et Sofiane Alakouch), la plupart constituant les cadres de l’effectif, se sont envolés vers l’Afrique. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, la COVID et les blessures (celle de Matthieu Udol notamment) sont venues complexifier davantage la situation déjà précaire de la formation de Fred Antonetti. Et si aux dernières nouvelles, plus aucun joueur n'est concerné par un protocole sanitaire, la situation demeure préoccupante. Face à Strasbourg ce dimanche, Metz devrait ainsi aligner une défense expérimentale, en l'absence de l'ensemble de ses titulaires habituels, gardien compris. Pas sûr que les Mosellans avaient besoin de ça.Du côté de la Lorraine, cela dit, l’heure n’est pas à la panique, bien au contraire, puisque c’est «» , celle portée à la «» , qui règne. D’abord parce que les Grenats possèdent un effectif fourni, capable de pallier les aléas, et surtout, plein de l’expérience apportée par des éléments comme De Préville, Jemerson ou Jean-Armel Kana-Biyik, tout juste recruté pour compenser les départs de Bronn et Kouyaté. Ensuite car Coach Antonetti pourra également compter sur une bande de petits jeunes qui ont déjà pu faire quelques preuves dans l’élite, sans pourtant jouer souvent cette saison, notamment Pape Ndiaga Yade ou Lamine Gueye, d’autres qui sont en passe de faire de même, en la présence de Boubacar Traoré ou Amadou Mbengue. Enfin parce que le FC Metz compte bien être actif sur le marché des transferts, puisque trois joueurs sont attendus, en particulier un latéral gauche et un milieu de terrain. «, prévient Philippe Gaillot.» Car après tout, le départ de certains, les opportunités données aux autres, peuvent également permettre de créer «» autour de joueurs qui ont enfin «» .Certes, le FC Metz n’est pas le seul club touché par la CAN, mais il est le plus mobilisé de France, et même d'Europe. Philippe Gaillot ne dit pas le contraire. «» Car au fond, la véritable problématique n’a toujours pas changé : elle reste encore et toujours celle de l’absence d’harmonisation des calendriers nationaux avec la CAN. «» Sans parler de la question des joueurs, dont certains partent à la CAN dans une situation ambigüe, caractérisée par la fierté de jouer pour son pays et la crainte de perdre sa place en club, ou d’y revenir blessé. Charge donc aux instances du football mondial d’améliorer la situation. «