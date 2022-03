FC Kryvbas : Jorge López Montaña a placé 22 joueurs ukrainiens dans des clubs en Espagne

AEC

« Qui veut gravir une Montaña commence par le bas » . Proverbe chinois.Ancien milieu de terrain offensif notamment passé par Villarreal, Valence ou Saragosse, Jorge López Montaña a aidé 22 joueurs ukrainiens ayant fui le pays à retrouver des logements et des clubs en Espagne. Directeur de l'académie du FC Kryvbas, club de première division ukrainienne, il a lui-même dû fuir le conflit fin février et s'est alors fixé comme objectif d'aider le plus grand nombre possible des joueurs de son académie et de l'équipe première. C'est pourquoi il s'est lancé dans un projet visant à trouver un point de chute pour ces 22 joueurs. Une mission qui a pris fin ce lundi, s’il on en croit son post Instagram.Jorge López a utilisé ses contacts et son expérience en tant que joueur professionnel pour placer tous ces joueurs, et a publiquement remercié le Valencia CF, le Levante UD, le Cultural Leonesa, le Cádiz CF, le Real Valladolid et l'EF Huesca pour avoir accueilli tous ces joueurs., a déclaré le dirigeant de 43 ans.Assurément l'un des plus beaux accomplissement de ça carrière.