FC Ebreuil, le meilleur pour le pire club de France

Le FC Ebreuil a désormais une ligne à son palmarès, et pas n'importe laquelle : le Prix Fédération française de la lose, qui a récemment récompensé le pire club de France dans le cadre du Vrai Foot Day, notre journée d'hommage au foot amateur. Un succès qui en appelle d'autres pour les Auvergnats, fiers de leurs deux équipes seniors en dernière division du district de l'Allier : la D5.

La buvette, la poissonnière et Benoît Paire

« On peut peut-être dire que Benoit Paire et le FC Ebreuil se ressemblent »

Mesdames et messieurs Doit-on vraiment le présenter ?Joueur passé par Arsenal, Chelsea, aujourd’hui au Milan AC 2ème meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.Champion du monde 2018 et Vainqueur de la Champion’s League. Et tellement plus…Merci à Olivier Giroud pic.twitter.com/S8H69sxki8 — FC Ebreuil - Pire club de France (@FCEbreuil) August 29, 2021

« C’est chouette de faire partie du pire club de France ! »

« Les U11 actuels jouent avec les mêmes ballons que moi quand j’avais leur âge ! On mérite ce titre de pire club de France. »

» Joueuse au FC Ebreuil, Marie Le Corre s’est très vite mise au diapason de son club, qui se vante d’être le pire de France. Après une parenthèse d’une décennie, elle a en cette rentrée rechaussé les crampons pour le club de ce village de l’Allier. Et son équipe a magnifiquement fait honneur à la réputation locale du FCE, en témoignent cette bulle (6-0) en ouverture du championnat puis la claque (6-2) en coupe face à la Montagne bourbonnaise. «, sourit la trentenaire.» L’avantage quand on part de tout en bas, c’est qu’on ne peut que monter.Le FC Ebreuil est né au printemps avec, comme point de départ, la perspective de l’ouverture d’une buvette. Le vice-président Maxime Gonçalves raconte : «» La mayonnaise ayant pris, la buvette verra le jour au mois de mars. D’ici là, on compose avec les moyens du bord., confie Loïs Pinel, milieu offensif des seniors et éducateur U11.Pour faire monter la sauce, les Fiolants ont pris le taureau par les cornes en obtenant des soutiens de poids, Valentin Rongier, Jim Allevinah ou Olivier Giroud, qui leur ont tous envoyé une vidéo d’encouragement. Succès immédiat puisque le club, qui prévoyait de se concentrer uniquement sur les enfants, a pu former des équipes seniors. Quant à l'idée de s'autoproclamer « pire club de France » , c'est une réponse à certaines critiques estivales. «» , explique Maxime, qui gère la com' du club avec son compère Quentin Humblot.» De quoi tenter un début de comparaison avec une des idôles de la Fédé Française de la Lose : un certain Benoît Paire. «Les fessées 12-3 et 7-1 des matchs amicaux ont au moins permis d’alimenter cette culture de la lose, entretenue au quotidien au sein de l'effectif. «, balance Loïs.» Il appréciera.En attendant de monter, le FCE peut déjà se targuer de compter 120 licenciés. «, souligne Maxime.» Et Marie d’enchaîner : «Et personne n’a été échaudé par les quelques désagréments de l'environnement fiolant. «» , rigole Loïs. Dimanche, le FC Ebreuil participera au Vrai Foot Day en mettant à l’honneur son équipe féminine , à l’occasion de son premier match de championnat à domicile. Teaser offert par Maxime : «» À l’image de ce qui avait été mis en place pour le premier match officiel des seniors, remporté 3-1 contre Chantelle. «, rappelle le vice-président."Oh les gars, on a une réputation à tenir, faut pas faire les cons !"