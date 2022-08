Barça : une facture de 311 millions pour le renouvellement de contrat de certains joueurs

#FCB Las renovaciones de Piqué, Lenglet, Ter Stegen y De Jong tendrán un sobrecoste de 311 millones de euros La junta actual estudia llevar el caso a la Fiscalía por un delito de administración desleal @ferrancorreas https://t.co/aM9PZwPcIz — Diario SPORT (@sport) August 8, 2022

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça fait beaucoup là non ?Au cœur d’un été des plus agités, le FC Barcelone est encore dans des histoires d'argent. Le renouvellement des contrats de Piqué, Lenglet, Ter Stegen et De Jong pourrait coûter 311 millions d'euros au club. Un petit cadeau signé Josep Maria Bartomeu, sept jours avant qu’il démissionne de son poste, lors que ces signatures devait faire économiser 16 à 18 millions d’euros au club. Le nouveau conseil d’administration souhaite saisir la justice pour un délit de gestion déloyale. Les négociations se sont faites en octobre 2020, période durant laquelle le Barça était déjà juste financièrement, étonnant donc que l'administration ait pu négocier des prolongations de contrats 311 millions d'euros plus chers. Pour le moment, le conseil d'administration actuel n'a pas encore porté plainte.Si jamais le tribunal accepte la plainte et condamne, les quatredevraient rendre l'argent qu'ils ont perçu dans le cadre des renégociations et ces contrats seraient annulés. Parmi les joueurs concernés, seul Piqué a accepté de revoir son contrat pour le moment.Au moins on ne peut pas retirer à Bartomeu son talent pour les surprises.