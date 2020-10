FC Apicoles Tilffois, le club promu grâce à un concours de cul sec

À quelques kilomètres au sud de Liège, la commune de Tilff abrite depuis une petite dizaine d’années un club de football bien à part : le FC Apicoles Tilffois. Créé par une bande de potes plus fans de bière que de foot, il a remporté cette année le Prix Eddy du Vrai Foot Day, récompensant le meilleur club belge. Et ce, avec un projet bien particulier qui promet à ceux qui viendront lui rendre visite, le samedi 10 octobre, une journée spécialement arrosée.

1

« Pour le nom, il fallait relier l'abeille à notre petite passion, qui est la picole. »

Quatorze copains, trois joueurs de foot

Promotion alcoolisée et montée en puissance

« Le foot est un prétexte. C’est bien d’avoir progressé, mais le plus important, c’est ce qui se passe après le match. »

Cul sec en série programmés samedi prochain

« L’objectif final est de boire 80 litres pour notre équipe. Ce qui revient, plus ou moins, à une trentaine de bières par personne. »

Par Félix Barbé

Propos recueillis par FB.

À la base, ils étaient scouts. Et puis, ça a dérapé. Le moment précis de la bascule ? 2011. Cette année-là, pendant que Kate Middleton disait oui au prince William, et que Dominique Strauss-Kahn commençait tout juste à être dans de sales draps, de solides gaillards belges, tous copains, s’afféraient à monter de toutes pièces une équipe parée pour tâter le cuir., se souvient Paca Peret, le fondateur du club.Très vite, il a alors fallu trouver une identité :, poursuit Paca."Droit au fût". » La cause est louable. L’envie est là. L’important, pour les ex-scouts, c’est de continuer à vivre des choses ensemble, peu importe le niveau réel de l’équipe :C’est maigre., se marre aujourd’hui Paca.Outre les performances sportives des copains de l’Apicoles Tilffois, leurs origines scoutes amusent vite leurs adversaires :Logiquement dernier du championnat – avec huit points glanés tout de même –, le club réussi malgré tout le premier exploit de son histoire, au moment de l’assemblée générale de fin de saison, en présence de la Fédération :Il faut dire que les cul sec sont les grands amis des gars du FC Apicoles. Les veilles de match, ce sont eux qui rythment leurs soirées :, enchaîne Paca.Aujourd’hui, après neuf ans d’existence, le club a clairement pris du galon. Il évolue désormais en DH, le plus haut niveau de la Fédération amateure de la province de Liège, et a empoché en 2018 une Coupe de la province, une Supercoupe et même une Coupe du fairplay :Mais ne vous y trompez pas, même si l’Apicoles Tilffois s’est bien développé, les bases du club restent intactes. Et à la question de savoir qui de la bière ou du foot est le plus important, Paca Peret est très clair :Pour aider à la construction de ce groupe et de cette équipe, Paca – qui est à la fois le fondateur, le co-président et le coach du FC Apicoles – a pu compter sur l’un de ses hommes forts : Thomas Müller., introduit notre interlocuteur.Preuve de la prépondérance du garçon, Paca lui a confié une mission de la plus haute importance cette saison :Et le coach attend forcément que la confiance qu’il accorde à son défenseur lui soit rendue.C’est finalement en revenant aux origines de la création de leur club que la bande de potes de l’Apicoles Tilffois a décidé de s’inscrire au Vrai Foot Day 2020. Leur volonté ? Inclure les supporters dans le déroulé du match :, souffle Paca.Après un long moment passé à cogiter, la solution parfaite émane de Patrick Lampertz, l’autre co-président.Mais pas question de voir cela comme une vulgaire animation de fête foraine. Les règles sont strictes et précises :, déroule Paca.Ce n’est évidemment pas tout :, confie le couteau suisse d’Apicoles, qui a aussi imposé une mixité des équipes, avecComme toute formation digne de ce nom, le club qui a d’ores et déjà remporté le prix Eddy du VFD, récompensant le meilleur club belge, s’est fixé des objectifs élevés :, confesse Paca Peret.L’ambition est là. Il ne reste plus qu’à la concrétiser.