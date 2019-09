La Tot' en friche

En difficulté, Tottenham ? Malgré un bilan comptable pas catastrophique (4 points en trois matchs, avec un déplacement à City), les Spurs sont déjà sous pression au moment de se déplacer à Arsenal. Pourquoi ? Parce qu'au-delà des points, l'équipe est en fin de cycle. Et Pochettino le sent.

La règle des quatre ans

Instabilité

Par Théo Denmat

« Un cycle de quatre ans est probablement ce que vous pouvez obtenir de mieux en termes de succès » *

Mauricio Pochettino a un léger trou entre ses incisives. Seulement, on le sait peu, pour deux raisons principales : d’abord parce que les caméras de télévision anglaises pénètrent rarement aussi intimement dans l’anatomie de leurs sujets, et ensuite parce que Mauricio Pochettino n’est pas un homme qui sourit souvent. Pourtant, le vendredi 30 août dernier en conférence de presse, ce fût sa première réaction à la question suivante, balancée comme de l’huile sur le feu par un journaliste à lunettes : «L’Argentin a alors retroussé ses lèvres, baissé la tête, secoué celle-ci de droite à gauche et, après avoir planté ses yeux dans le blanc de ceux de son interlocuteur persifleur, répondit ceci : «» Hochement de caboche entendu, fin de la conférence. Et une confirmation : non, Tottenham ne passe pas un début de saison apaisé.À vrai dire, tout a commencé en février dernier, au soir d’une anonyme victoire décrochée à domicile devant Leicester (3-1). On était alors le 10 du mois, Davinson Sánchez, Eriksen et Son s’étaient partagés le gâteau et, trois jours plus tard, la même bande allait croquer Dortmund dans les mêmes cuisines (3-0). C’était, à l’échelle de la Premier League, il y a quinze matchs. Et depuis, le parcours en Ligue des champions l’a sûrement éclipsé, mais lesn’ont gagné que quatre fois en championnat. Et gare à la gueule des cadors : Crystal Palace, Brighton, Huddersfield et Aston Villa. Alors, malgré le match nul diablement bien payé décroché contre Manchester City, après la défaite contre Newcastle dimanche dernier (la 15de 2019), Harry Kane a ouvert a eu besoin de parler. «» Voilà qui tombe bien, le derby de Londres se profile. Parfait pour se racheter un peu de crédit.En réalité, sans tomber dans le dramatisme, il convient précisément de prêter attention aux moindres variations sismiques londoniennes car Tottenham est à un point de bascule de son histoire. Et Pochettino le sait. Il avait lui-même semé les graines d’un possible envol en cas de victoire finale en C1, et a passé l’été à tenter de redynamiser un groupe qui, mine de rien, commence à connaître le refrain. De quoi donner encore plus de consistance au désormais célèbre : «» * de Sir Alex Ferguson, alors que Maurice entame, comme il le susurre bien lui-même, sa sixième ronde, après avoir probablement atteint le pic des possibilités de cette génération-ci. L’ossature est la même depuis quatre ans : Lloris, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Davies, Dier, Alli, Eriksen, Kane, Son.Mais Pocchetino n’étant pas Sir Alex, il n’a pas viré Dele Alli. Il n’a pas vendu Kane. Il n’a pas acheté Dybala et n’a que peu transformé le visage de son équipe, les arrivées conjugués de Lo Celso et Ndombele n’étant pas destinées à bousculer le visage du onze de départ. À l’été, après avoir confirmé qu’il restait à son poste, l’Argentin avait d’ailleurs évoqué son envie de «» . Pour quel résultat ? Un bon mercato, certes, mais pas l’ombre d’une refonte en profondeur.La profondeur, justement : le cas d’Eriksen, en fin de contrat en juin prochain et dont Daniel Lévy refuse de rencontrer l’agent, Martin Schoots, est toujours sur la table. Jan Vertonghen veut se carapater au Bayer Leverkusen (info), Aurier est sur le départ et Victor Wanyama vient de signer à Bruges. Tant d’éléments résumés en : «» par la Poch’, qui en rajoutait une couche après Newcastle. «» Toujours est-il qu’à slalomer entre les jambes de la lassitude, le «» actuel n’a plus gagné de match à l’extérieur en championnat depuis janvier dernier (Fulham, 2-1). Que les supporters desse rassurent : au moins, Arsenal joue à Londres.