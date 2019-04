Faut-il s'inquiéter pour l'AS Monaco ?

Depuis son succès à Lille (1-0, le 15 mars), Monaco n’a pris que deux points en quatre matchs. Et comme Dijon, entre-temps, s’est réveillé, l’ASM ne compte plus que quatre petites longueurs d’avance sur le DFCO. Une situation qui dessine les contours de la fin de saison du champion de France 2017, obligé de jouer le maintien jusqu’au bout. Quelques anciens de la maison, dont Marcel Dib, Dominique Bijotat et Henri Stambouli, se montrent malgré tout plutôt optimistes.

« Mentalement, ils sont assez armés »

Le licenciement de Jardim, le passage raté de Thierry Henry

Dimanche dernier, Leonardo Jardim ne semblait pas rongé par le doute après la défaite de son équipe face au Paris-SG au Parc des Princes (1-3), la quinzième de la saison. «» , a assuré le coach portugais, à cinq journées de la fin de la saison. Pourtant, Dijon , vainqueur de Rennes (3-2) n’est plus qu’à quatre points, et même Caen , revenu de Nice avec le même butin que de Monaco trois semaines plus tôt (1-0) n’est jamais qu’à six unités des Rouge et Blanc, seizièmes du classement grâce à une différence de buts moins mauvaise que celle d’ Amiens (-17 contre –20).La qualité de l’effectif princier, certes plombé tout au long du championnat par les blessures, est un argument qui plaide en faveur de l’optimisme de Jardim, revenu sur le banc monégasque fin janvier. Trois mois après avoir été viré – même pas le temps de claquer les 8 millions d’euros d’indemnités de licenciement – le Portugais, rappelé en urgence, avait redonné du souffle à une formation éreintée : quatre victoires et trois nuls, un redressement en partie dû à un mercato hivernal marqué par huit arrivées. Depuis un bon mois, l’ ASM tire de nouveau la langue, et ses prestations laissent dubitatif. «» , résume Dominique Bijotat , qui a passé quatorze années de sa vie sur le Rocher (1976-1987 et 1988-1991). «» , poursuit l’ancien milieu de terrain international (8 sélections). Monaco , contrairement à Guingamp Dijon et Amiens , n’était pas, à l’origine de cette saison 2018-2019, perçu comme un candidat au maintien, mais plutôt comme un prétendant au Top 5. «» , intervient Henri Stambouli , passé par Monaco en tant que joueur (1977-1986), avant d’y effectuer un bref retour comme adjoint de Laurent Banide entre janvier et juin 2007. «» , rappelle l’actuel directeur du centre de formation de Montpellier Le père de Benjamin compare la situation de Schalke 04 , le club de son fils, actuellement quinzième de Bundesliga, et celle de l’ ASM . « Rennes , Saint-Étienne, Nîmes Nice ). » Depuis son lieu de vacances, Marcel Dib (325 matchs avec Monaco entre 1985 et 1993) est convaincu du maintien de son ancien club en L1. «L’histoire récente est là pour rappeler que l’ ASM , après avoir échappé à la relégation en 2007, avait plongé quatre ans plus tard, mettant fin à une présence ininterrompue de trente-quatre ans parmi l’élite. «» , reprend Bijotat.En Principauté, tout le monde a hâte que cette saison pourrie se termine sans trop de dégâts sportifs, après les coûteux (et douteux) choix de la direction sur le volet managérial. Le licenciement de Jardim, revenu en grâce le 25 janvier, le passage raté de Thierry Henry , – «» , admet Dib – ont contribué, aussi, à rendre vulnérable le vaisseau monégasque. «» , poursuit le Marseillais. «