Faut-il arrêter de manger de la viande pour être meilleur sur le terrain ?

Faut-il arrêter de manger de la viande - et même bannir tous les produits d’origine animale - pour être meilleur sur le terrain ? Certains footballeurs remettent en question leur alimentation après avoir vu le documentaire The Game Changers sur Netflix. Et il paraît que les pâtes lentilles corail, « elles sont bonnes » .

« Je me fais des purées de pois cassés maintenant »

« Pour un champion du monde végétalien, il y en a 99 qui mangent des poulets et des œufs »

Bodybuilding, omelette et CR7

Carottes ou bâton ?

(1) Un point vocabulaire s’impose :



Suivre un régime « omnivore » , c’est consommer des aliments d'origine animale ou végétale. Bref, tout ce qu’on trouve au supermarché.



Suivre un régime « végétarien » , c’est ne pas consommer de chair animale (du poisson, de la viande), mais consommer des produits d'origine animale comme les produits laitiers et des œufs.



Suivre un régime « pesco-végétarien » , c’est consommer tout (y compris du poisson, des produits laitiers, des œufs) sauf de la viande.



Suivre un régime « végétalien » , c’est consommer seulement des aliments d’origine végétale, donc pas de viande, pas de poisson, pas de produits laitiers, pas d’œufs.



Quelle est la différence entre « être végétalien » et « être végan » ? Le « véganisme » n’est pas un régime alimentaire, c’est une conduite de vie, qui consiste à ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation. Donc, suivre un régime végétalien, mais aussi ne pas porter de fourrure, ne pas porter de bijou composé de plumes ou d’écailles, ne pas aller voir des lions au cirque, etc.

Patrik Baboumian est une force de la nature. Il a déjà porté sur ses épaules un poids de 550 kg et l’a transporté sur dix mètres. Scott Jurek court dans les montagnes pendant des jours entiers. Il a parcouru le sentier des Appalaches du sud au nord en 46 jours, 8 heures et 7 minutes, soit le record du monde (avec assistance) pour cet ultra-marathon de 3 510 kilomètres aux États-Unis. Dotsie Bausch est la Jeannie Longo du cyclisme sur piste américain. Aux JO de Londres, elle a remporté, à 39 ans, une médaille d’argent lors de la poursuite par équipes féminine. Le point commun entre ces champions ? Ils ont adopté un régime végétalienet ils racontent dans le documentairecomment ce régime alimentaire sans viande ni aucun produit d’origine animale a été un facteur déterminant qui leur a permis d’accomplir ces performances exceptionnelles.est disponible sur Netflix depuis octobre dernier. Pour les sportifs et les sportives qui l’ont vu, le documentaire pose une question centrale : faut-il remettre en cause son alimentation pour améliorer ses performances ? Une question qui interroge forcément dans les vestiaires des clubs de football. Comme à Dunkerque, chez l’actuel leader du National. «, pose Dimitri Boudaud, qui vient de fêter ses 33 ans.» , continue le milieu de terrain du club nordiste, en référence à cette séquence où un médecin américain, le Dr Robert Vogel, examine l’impact produit par des plats différents (en l’occurrence des burritos au bœuf, au poulet ou aux haricots) sur les mêmes personnes (trois joueurs de foot US des Miami Dolphins). «» Boudaud évoque aussi cette séquence qui retrace le combat d’UFC entre Conor McGregor et Nate Diaz, en mars 2016. Le premier s’est préparé au combat en dévorant chaque jour deux énormes steaks de bœuf, le deuxième avait adopté un régime à base de plantes et c’est lui qui a remporté le combat par soumission. «"Ça vous étonne, bande de cons !" (Rires.)» , souligne Boudaud. D’ailleurs, même McGregor avoue dans le documentaire que «» et que son adversaire «» que lui ce jour-là.Alors, après avoir vu ça, à Dunkerque, plusieurs joueurs ont décidé d’expérimenter les protéines végétales et de réduire considérablement leur consommation de viande. «, détaille le chef Boudaud.» Le Dunkerquois a aussi acheté des pâtes rouges de lentilles corail. «» Avec ses coéquipiers, ils en rigolent en s’envoyant sur Snapchat des photos et vidéos de leur repas agrémentées d’un #NoMeat. «, convient l’ancien Sedanais.» Tout cela se base sur un seul documentaire. Le problème, c’est quevante les bienfaits du régime végétalien et blâme les méfaits pour la santé de la viande et des produits d’origine animale sans aucune voix contradictoire.Reconnu comme un expert mondial en matière de nutrition dans le sport, professeur à l'université de Loughborough, près de Leicester, Asker Jeukendrup travaille notamment pour le PSV Eindhoven et le Red Bull Salzbourg. Il a disséqué les études montrées dans le documentaire en écrivant un long article de fact-checking sur son site mysportscience.com . Il rappelle que des résultats scientifiques doivent être discutés de manière critique, avec des arguments et des contre-arguments analysés.Or, Jeukendrup pointe le fait ques’appuie souvent sur des études publiées dans des revues scientifique à faible renommée, alors que dans le même temps, des études réalisées à grande échelle ne sont pas mentionnées parce que les résultats ne correspondent pas aux messages que le documentaire voulait faire passer. Par exemple, après avoir remis la main sur l’étude du Dr Fabian Kanz qui a servi à démontrer dans le documentaire que les gladiateurs romains avaient des os solides grâce à leur régime végétarien, Jeukendrup note que les gladiateurs mangeaient beaucoup de légumes, mais qu’ils n’étaient pas végétariens pour autant. Surtout, Jeukendrup signale que le documentaire a tendance à montrer des graphiques qui paraissent incontestables, mais qui sont trompeurs. Bref, selon lui,chatouille le sensationnalisme.Responsable médical à la FFF, le docteur Emmanuel Orhant prévient que la relation entre régime végétalien et performances sportives n’est pas établi formellement dans la littérature scientifique. «» , indique le docteur Orhant, sceptique concernant la récupération physique à moyen ou long terme avec un régime restrictif. «» , ajoute le docteur Philippe Kuentz, médecin de l’AS Monaco de 2005 à 2019, un club français leader en matière d’importance accordée à la nutrition. «, concède le docteur Kuentz.Co-auteur du livre, l’ancien médecin de l’ASM plaide pour une alimentation qui associe des protéines d’origine animale et végétale. À ce titre, il trouve quepeut avoir un impact positif chez les footballeurs qui se contentent du combo pâtes-poulet et devraient diversifier leurs assiettes avec plus de légumes. Une purée de pois cassés, par exemple...On touche là la séquence la plus intéressante de: comment, à la manière de l’industrie du tabac il y a encore quelques décennies, dans la culture populaire, l’industrie de la viande a rendu virils et forts ceux qui mangent des steaks - à contrario de la salade. Arnold Schwarzenegger est bien placé pour en parler, il était l’un des symboles de ces hommes forts qui se gavent de steaks : «» , lâche l’ancien bodybuilder qui ne mange plus de viande depuis quelques années.Coéquipier de Boudaud à Dunkerque, Axel Maraval a toujours eu l’habitude de manger de la viande à la table familiale. Aujourd’hui, le gardien de 26 ans continue d’en manger, mais dans des quantités plus réduites : «Le portier formé à Monaco a appris, au fil de sa carrière, à privilégier les aliments qui lui apportent un apport énergique. «» , s’interroge Maraval. Il prend le cas des compléments alimentaires : «En 2019, la BBC a diffusé. Un reportage mené par... Jermaine Jenas. L’ancien joueur de Tottenham a notamment discuté avec Chris Smalling, le joueur de la Roma qui a commencé à devenir végétalien en 2016. Lui a fait ce choix de vie parce qu’il est sensible au sort des animaux et non pour améliorer ses performances sur le terrain.Jenas a aussi rencontré la nutritionniste Rhiannon Lambert qui fait un rappel utile : «» Noir ou blanc, mangeur de plantes ou mangeur de viande... et si les choses n’étaient pas aussi binaires que voudraient le faire croire KFC et