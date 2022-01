Fatih Terim et Galatasaray se séparent (encore)

Fatih Terim à Galatasaray c’est ? ? 21 coupes, 8 titres de champions, plus qu’un entraîneur ...À tout jamais une légende ! ? pic.twitter.com/Vnm2QxuIew — Galatasaray France (@Galatasaray_FR_) January 10, 2022

FP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un bilan pas Terim.Pour la quatrième fois de sa carrière, Fatih Terim n'est plus l'entraîneur de Galatasaray. Le club turc l'a annoncé dans un communiqué ce lundi, précisant que ce départ avait été conclu d'. Le légendaire coach stambouliote paye le début de saison compliqué de son équipe, seulement douzième après vingt journées et qui compte 22 points de retard sur le leader, Trabzonspor. Selon les médias locaux, Domènec Torrent, coach espagnol de 59 ans et ancien adjoint de Guardiola, devrait être son successeur et pourrait être nommé dans la journée.Terim est une véritable icône en Turquie. Depuis 30 ans, il occupe régulièrement les postes de sélectionneur (3 fois) et d'entraîneur de Galatasaray (4 fois). Huit des vingt-deux titres de champion de Turquie ont d'ailleurs étaient obtenus par le club lorsqu'il dirigeait l'équipe. Ses deux expériences à l'étranger l'ont mené en Italie, à la Fiorentina pour commencer, en 2000. Après 28 matchs, il quitte laà la suite des désaccords avec le président de l'époque. Il rejoint ensuite l'AC Milan où son passage est encore plus bref : seulement treize matchs sur le banc.Stefan Kuntz ferait bien de surveiller son poste.