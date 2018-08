Farid Boulaya : « J’ai à coeur de montrer ce que je vaux vraiment »

Le milieu offensif messin est en feu lors de ce début de saison. Saignant, virevoltant et décisif, l'Algérien Farid Boulaya peut enfin se montrer sous son meilleur visage. Chose qu'il n'avait plus faite depuis un passage à Clermont Foot, qu'il retrouve ce samedi.

« Ça fait bizarre de se retrouver face à des joueurs comme Yaya Touré, Sterling ou Nicolas Otamendi. »

« Ce qui est fait et fait, même si j’ai regretté cette panenka de suite après l’avoir tentée. On m’a bien allumé quand même… »

Propos recueillis par Mathieu Rollinger

C'est vrai que la saison commence bien. Ça me change parce que lors des deux dernières intersaisons, je n'avais pas fait la préparation physique. L’année où j’ai signé à Bastia , je m’étais fait les croisés un peu avant avec Clermont . Ensuite j’ai rejoué un peu et je me suis blessé à nouveau. Mais là, je me sens bien physiquement. C’est important de faire toute la prépa et les matchs amicaux avec tout le groupe pour se sentir bien intégré et gagner la confiance du coach.Oui, peut-être. C’est un championnat très complet et très exigeant. Mais forcément, on ne va pas se contenter de ça, le but est de remonter tout de suite.Que du bon. C’est là où j’ai réalisé ma meilleure saison. J’ai pu m’y révéler et montrer ce que je savais faire. Le fait de partir de ma région, m’éloigner de la Côte d’Azur a été un déclic, et j’ai eu la chance d’avoir la confiance du coach là-bas. Elle m’a permis d’enchaîner les matchs et de progresser.Je suis toujours le même, avec un peu plus d’expérience grâce aux épreuves que j’ai dû affronter. Il y a eu des blessures, du manque de temps de jeu… Ce n’est pas évident mais ça permet de se renforcer.Oui c’est vrai. Je peux encore avoir cette nonchalance de temps en temps, mais que j’ai globalement réussi à gommer ce défaut. J’essaye en tout cas que ces sautes de concentration ne me pénalisent ni personnellement ni le collectif.Oui c’est sûr, il ne rigole pas là-dessus. Le premier contact est vraiment bien passé. On travaille beaucoup à l’entraînement et il a déjà réussi à redonner confiance à tout le groupe, alors que l’équipe a beaucoup changé cet été. Individuellement, il me laisse beaucoup de libertés offensives, pour aller provoquer dans les trente derniers mètres.Non, je pense que j’ai surtout manqué de temps et d’occasion pour montrer ce que je pouvais apporter. Comme je le disais, je n’avais pas pu suivre toute la préparation, hormis quelques amicaux où je ne me suis pas montré à mon avantage. Je n’étais pas bon et au moment de commencer la saison, je n’étais déjà plus dans le bon wagon. Ça a été comme ça jusqu’au mois de janvier.Ça fait bizarre de se retrouver face à des joueurs comme Yaya Touré, Sterling ou Nicolas Otamendi. Bon après ça reste un amical… Mais malgré les difficultés, je garde un bon souvenir de cette expérience en Espagne . Ça m’a apporté beaucoup pour ce qui est de la technique, du jeu dans les petits espaces, dans le pressing et le travail à la perte du ballon.Non, juste un nouveau départ. Je cherchais surtout du temps de jeu, et la Ligue 1 et le FC Metz me paraissaient être l’endroit idéal pour avoir ça. J’ai à coeur de montrer ce que je vaux vraiment et c’est pour ça que je suis revenu.Oui c’est sûr que ce n’était pas la solution de facilité. Mais bon, il y avait encore plusieurs matchs de Ligue 1 à jouer, même si je n’ai pu participer qu’à sept d’entre eux. C’était dur de retrouver le rythme. Ok, il y avait le risque d’être en Ligue 2 la saison suivante, mais même à ce niveau, Metz reste un bon club français, qui a les moyens de remonter dans la foulée.Ce qui est fait et fait, même si je l’ai regretté de suite après l’avoir tentée. On m’a bien allumé quand même… Je ne m’attendais pas à de telles réactions, mais quand je suis sur le point de penalty, et que je tente ce tir, je ne pense pas aux conséquences. Sinon, je ne l’aurais pas fait. Et je n’aurais pas dû le faire.Non non non ! Je ne suis pas prêt d’en retenter une ! Si je peux tirer un penalty, je ne me défilerais pas, mais je le tirerais normalement cette fois.